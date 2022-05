80 % de vendedores de la Darío han entregado documentos para obtener un puesto en el Hula Hula

Al menos el 80 % de los comerciantes por cuenta propia desalojados de la calle Rubén Darío, en San Salvador, ya entregaron documentos a la alcaldía capitalina para que les asigne un espacio en el mercado Hula Hula, informó este martes el director municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, Germán Muñoz.

En la entrevista matutina de radio YSKL, Muñoz reiteró que este mes empezará a funcionar el mercado Hula Hula y en los próximos días el alcalde de San Salvador, Mario Durán, anunciará la fecha exacta de la inauguración del recinto.

El funcionario municipal afirmó que todos los comerciantes desalojados de la Rubén Darío van a vender en el nuevo mercado y este funcionará desde la 4:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

“Estamos terminando la fase de inscripción, hasta el día de ayer estábamos al 80 %, ya casi estamos terminando la fase de inscripción de vendedores. Es algo muy importante reconocer que toda la parte administrativa del equipo que se ha montado es para darle agilidad, porque ellos no tienen que perder de vender”, manifestó el director municipal para la Gestión de Desechos Sólidos.

Muñoz aseguró que en el cobro diario de $6.00 por el espacio en el mercado están incluidos los servicios de agua, electricidad y vigilancia.

Además, el funcionario reiteró que los vendedores que no logren un espacio en el Hula Hula pueden solicitar un puesto en otro mercado de la capital. No obstante, vendedores que están a la espera que les adjudiquen un puesto en el nuevo mercado señalan que no hay espacios en otros recintos. El 26 de abril, el alcalde Mario Durán dijo que el 90 % de los vendedores tiene un puesto asegurado en el nuevo mercado.

Comerciantes por cuenta propia han denunciado que la alcaldía amenazó con capturas en el marco del régimen de excepción para que desalojaran la Darío, mientras que la comuna capitalina sostiene que el desalojo de los vendedores fue fruto de un acuerdo.