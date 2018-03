81 % de adultos salvadoreños acepta consumir bebidas azucaradas: MINSAL

El 81 % de los que participaron en la ENECA-ELS 2015 aceptaron consumir bebidas azucaradas en El Salvador. @minsalud @prensagrafica — LPGSocial (@LPGSocial) March 20, 2017

El 6 % de las personas que participaron en la encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles aceptaron (1/2) @prensagrafica — LPGSocial (@LPGSocial) March 20, 2017

La enfermedad renal crónica (ERC) predomina en los hombres en El Salvador, según ENECA-ELS 2015. @minsalud @prensagrafica — LPGSocial (@LPGSocial) March 20, 2017

Las consultas externas generales se dan cada 2 ó 3 meses a pacientes con enfermedades crónicas y en Europa son cada 6 meses: Vice Robles pic.twitter.com/7blKS3ZJi7 — Ministerio de Salud (@minsalud) 20 de marzo de 2017

Lee también

El Ministerio de Salud (MINSAL) presentó este día los resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Adultos (ENECA-ELS 2015), donde destacaron padecimientos como la diabetes mellitus y obesidad en las mujeres, así como la enfermedad renal crónica entre la población masculina.Según la ENECA-ELS 2015, entre las enfermedades crónicas no transmisibles en adultos están: enfermedad renal crónica, hipertensión arterial y diabetes mellitus, como las principales, aunque también destaca la dislipidemia, la cual provoca un alza en los niveles de colesterol y triglicéridos de quien la padece.La encuesta también arrojó datos sobre el consumo de alimentos no nutritivos entre la población adulta de El Salvador. Dentro de dichos datos destaca el hecho que el 6 % de las personas que participaron en la encuesta aceptaron no consumir frutas y verduras a diario. También, el 81 % de los que participaron en la ENECA-ELS 2015 aceptaron consumir bebidas azucaradas.De igual forma, el 12.8 % de la población adulta salvadoreña reportó un consumo elevado de sal en su dieta diaria, con un promedio del 15.1% en los hombres y de 11.1% en las mujeres.Autoridades del MINSAL explicaron que la encuesta consistió en un total de 6,519 personas como muestra, de las cuales se seleccionó un 58.5% perteneciente a la población urbana y un 41.5 a la rural, distribuida en las cinco regiones del país.Sobre estos datos, el MINSAL aseguró que “no puede hacer nada si la población, la familia, y la comunidad no toma medidas como hacer ejercicio y asumir hábitos saludables”, asegurando que estos desarreglos en la dieta diaria provocan que las consultas médicas de enfermedades crónicas no contagiosas se realicen cada dos o tres meses por cada paciente, contrastando con regiones como Europa, donde los chequeos médicos se producen cada seis meses.