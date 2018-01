81 voces que tienen un horizonte común

La iniciativa El País que Viene presentó ayer el libro “El país que viene: horizonte común”, que reúne las ideas y la visión de 81 jóvenes líderes de diferentes sectores que participaron como coautores del libro que es parte de la trilogía que comenzaron hace casi cuatro años.

“Jóvenes de diferentes sectores, diferentes partidos políticos que ya están trabajando, están aportando y ahora demuestran su capacidad, demuestran su fuerza, su entendimiento para el país que viene”, dijo Diego Echegoyen Rivera, editor y coordinador de la iniciativa.

“El cáncer de nuestro pueblo es la corrupción. Es lo que ha tenido congelado a este pueblo”.

Reynaldo Carballo, candidato a diputado por el PDC

La trilogía de libros inició con “El país que viene: una generación comprometida”, en 2015; posteriormente, “El país que viene: jóvenes en el exterior”, en 2016; y el último es “El país que viene: horizonte común”.

Para Echegoyen, se tiene un avance en que las propuestas lleguen a ser escuchadas por los tomadores de decisión, ya que el tercer libro se editó con la colaboración de la Asamblea Legislativa y participan en los prólogos el presidente de la junta directiva de la Asamblea, Guillermo Gallegos; la diputada Lorena Peña, el diputado René Portillo Cuadra, el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, el precandidato presidencial por ARENA Carlos Calleja y el candidato a diputado por el PDC Reynaldo Carballo. “Esto lo que le demuestra es que estamos uniendo las voces de los jóvenes y que las escuchen en un diálogo intergeneracional la clase política”, sostuvo Echegoyen.

“Lo que necesitamos en el país es cerrar la página del pasado, cerrar la página de la confrontación”.

René Portillo Cuadra, diputado de ARENA

“Aquí están dejando plasmado su testamento de vida del país que ustedes quieren y del país que ustedes van a echar a andar cada uno en su proyecto personal, colectivo, familiar o donde se desarrollen, tanto dentro como fuera de nuestro país”, expresó en su intervención Gallegos.

Para Martínez, atender a la juventud y niñez debe ser un interés primordial de la actividad del Estado. “Yo sostengo que el más vital interés nacional es reivindicar el derecho de la niñez y de la juventud a realizar sus sueños en suelo salvadoreño; es decir, a realizar el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño. Y para eso los políticos tienen que terminar con la grillería, el divisionismo y las polarizaciones ociosas y dedicarnos a unir al país”, expresó.

“El más grave déficit de los polarizantes es su déficit de pensamiento estratégico y de sentido práctico”.

Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas

El diputado Portillo Cuadra, también prologuista del libro, considera que el horizonte común tiene que ver con darle a los jóvenes las condiciones que necesitan para realizar sus sueños. “Nosotros como clase política tenemos la obligación de transmitir y de trasladar ese tipo de inquietudes en soluciones, en políticas públicas, en donde estas políticas públicas permitan vencer las barreras de la exclusión social, de la marginalidad y sobre todo de la falta de acceso de los jóvenes al motor del desarrollo de las sociedades, que se llama educación”, enfatizó.

La realización de la transformación educativa es parte de la visión que compartió el educador y candidato a diputado Reynado Carballo. “No es justo que nuestra juventud se esté yendo del país por falta de oportunidades; pero todo sucede porque realmente el sistema educativo no funciona. Nuestra juventud no está siendo formada para defenderse en la vida, simplemente se somete a un proceso educativo y que no lo forma, solo se le da un cartón que se llama título, y el joven queda sin competencias, sin esperanzas y frustrado”, comentó.

“Nos significa un horizonte común empujado por 81 jóvenes que decidieron aceptar un reto”.

Guillermo Gallegos, diputado presidente de la Asamblea Legislativa

La iniciativa de El País que Viene nombró a un grupo de jóvenes para continuar al siguiente nivel. “Ellos van a ser los encargados de darle seguimiento a este proyecto y de ejecutar esas ideas, de plasmarlas, de seguir proponiendo; porque al final son ideas que pueden ser ejecutadas o son propuestas que deben ser analizadas por la clase política”, afirmó Echegoyen.

El tercer libro también se hizo con la colaboración de la Embajada de la República de China (Taiwán) y la Fundación Hanns Seidel.“La iniciativa de El País que Viene es un insumo y un referente para la comprometida cooperación de Taiwán”, manifestó Florencia Miao-hung Hsie, embajadora de Taiwán en el país.

“Sabemos que tener una visión compartida es importante en una democracia, y es importante cuando se trata de un país que quiere avanzar”, dijo Demian Regehr, representante para Centroamérica y el Caribe de la Fundación Hanns Seidel.

Propuestas. Diego Echegoyen, editor y coordinador de la iniciativa El País que Viene, destacó la importancia de escuchar las propuestas de los jóvenes.