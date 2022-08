89 colegios privados aumentarán cuotas o matrícula en 2023

Las asambleas generales de padres y madres de familia de 89 colegios privados salvadoreños con fines de lucro autorizaron a dichas instituciones incrementar las cuotas mensuales o las matrículas para 2023, informó ayer la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES).

Los datos provienen de un monitoreo realizado por la gremial, explicó el presidente de ACPES, Javier Hernández, durante una conferencia de prensa. En dicho sondeo, la asociación identificó a 98 colegios que buscaron aumentar sus colegiaturas o matrículas para el próximo año, pero fueron 89 los que recibieron el aval de sus comunidades educativas para implementar dichos incrementos, indicó Hernández, quien también aclaró que será el Ministerio de Educación (MINED) quien brinde los datos finales de las instituciones que cobrarán más por sus servicios el próximo año.

"Hemos logrado identificar que hay 98 colegios que solicitaron aumento, ya sea en colegiatura o en matrícula. Recordemos que no podemos hacer incrementos de colegiatura y de matrícula al mismo tiempo, tiene que ser uno de los dos rubros (...). Hemos también identificado que hay 89 colegios del país que lograron obtener de la comunidad educativa su aprobación para aumentar ya sea colegiatura o matrícula para el año 2023", dijo el presidente de ACPES.

Hernández subrayó que si se compara la cantidad de instituciones que aumentarán sus cobros en 2023 con el universo de 1,009 colegios privados, "ni siquiera el 10 % va a aumentar colegiatura o matrícula para el año 2023".

Según el monitoreo de la asociación, los aumentos que se autorizaron no sobrepasan el 20 %. Hernández consideró que esta variación es una "actualización" de las cuotas mensuales y matrículas, ya que los colegios con fines de lucro no aplicaron aumentos en los últimos dos años. También recordó el incremento en el costo de la vida. La inflación llegó al 7.42 % anual en julio, pero en rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas escaló a 14.19 %.

La Ley General de Educación establece que los colegios privados que deseen aumentar sus cuotas para el siguiente año lectivo deben convocar a una Asamblea General de Padres y Madres de Familia entre junio y julio, con al menos 15 días de antelación. El único punto a tratar en dicha asamblea debe ser la propuesta de aumento de colegiatura o matrícula, la cual se dará por aprobada con el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los asistentes.

Por otra parte, Hernández reiteró la preocupación por la deserción escolar. Según el presidente de la asociación, el principal factor que influye en el abandono de los estudios es la migración. "La migración fue la principal razón por la que nosotros como colegios privados hemos perdido estudiantes, que año con año buscan, legal o ilegalmente, irse del país", indicó. Para el próximo año esperan que la deserción escolar no supere el 1 % y lograr una matrícula de 250,000 alumnos.