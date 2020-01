89 mil jóvenes podrán votar por primera vez en 2021

Un aproximado de 89 mil jóvenes, que cumplen los 18 años antes del 31 de agosto de 2020, tendrán la oportunidad de votar por primera vez en la próxima elección de concejos municipales, de diputados de la Asamblea Legislativa y de diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Sin embargo, la cifra de los primeros electores aumenta a más de 134 mil, cuando se le suma la posibilidad que tendrán otros 45,380 jóvenes de anticipar el Documento Único de Identidad (DUI) para ser incorporados en el padrón electoral; puesto que cumplen los 18 años entre el 31 de agosto de 2020 y el 27 de febrero de 2021.

Históricamente, los porcentajes de menores que acuden a un duicentro a solicitar ser preenrolados ha sido mínimo.

Por ejemplo, para la elección presidencial de 2019, podían anticipar el DUI 43,757 menores. Al término del plazo para hacerlo, únicamente habían solicitado el trámite 2,149 jóvenes. La cantidad de menores que se preenrolaron representó a penas el 4.91 % del universo que tenía la posibilidad de hacerlo y tan solo el 0.04 % del total de población inscrita para votar, según quedó consignado en la Memoria Especial de la elección presidencial que realizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tanto la institución electoral como la encargada de identificar a la población representa un reto atraer a la mayor cantidad de menores para que se preenrolen y tengan la posibilidad de participar en los próximos comicios.

"Tenemos un máximo de 45,380 jóvenes que se van a preenrolar, pero como los jóvenes son jóvenes ellos son los que deciden si se preenrolan o no, la obligación de nosotros es decirles, llegar donde ellos, decirles las bondades del DUI, para qué funciona el DUI, que el DUI no solo es para efectos de voto si no que en su primer trabajo le piden DUI, entra a la universidad le piden DUI, quiere abrir una cuenta de banco porque le van a pagar un trabajo, necesita DUI, entonces todo ese tipo de bondades es lo que uno le hace ver a los jóvenes", explicó el presidente del RNPN, Federico Guerrero.

Lo que el Registro ha considerado realizar es ir a los centros educativos en donde estén los menores a punto de cumplir 18 años para tratar de convencerlos.

Reto. Incentivar a los más de 45 mil jóvenes a preenrolarse representa un reto para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

"Lo hemos hecho a nivel de medios publicitarios porque a los jóvenes los iremos a buscar a los institutos, a las escuelas y como no han entrado a clases no podemos hacerlo pero media vez ellos entren sí nos vamos a volcar a ellos, (será) un trabajo armonizado con la ministra de Educación y el INJUVE", dijo el presidente del Registro.

El Tribunal estableció el 31 de agosto como el último día para la inscripción de ciudadanos al Registro Electoral, es decir, que hasta ese día tendrán los menores para solicitar ser enrolados.

Datos difieren

De acuerdo con el TSE, la proyección de personas que estarán con domicilio en el exterior y que tendrán la posibilidad de votar en 2021 asciende a 614,256.

El anterior dato difiere a uno que proporciona el Registro, que es la institución encargada de la emisión de los DUI.

"El Tribunal está manejando una cifra que realmente no sé de dónde se la sacaron, ellos han de saber", expresó Guerrero.

Hasta el 13 de enero habían 416,373 documentos circulando en el exterior.

El promedio mensual de peticiones del DUI fuera de territorio nacional oscila las 2,100 y 2,200, basados en esto se infiere que se tendrá una producción de 26 mil DUI aproximadamente durante los próximos 12 meses. Guerrero dijo que como máximo pueden haber hasta los 40 mil.

"No sé de dónde sacaron 600 mil, por mí sería lo ideal porque la función que el señor presidente me ha encomendado es dar el DUI a toda la gente", puntualizó el funcionario.

Desde el 15 de septiembre de 2006 hasta el 13 de enero de 2020, el Registro contabiliza que en el exterior se han hecho 219,385 trámites para obtener el DUI por primera vez, 64,490 para hacerle alguna modificación, 166,510 para reponer el documento, y 271,303 para renovarlo.

Entre el 21 de noviembre de 2012 y el 13 de enero de 2020 se hicieron 500,725 trámites en los centros de servicios ubicados en diversos consulados alrededor del mundo.

Solo los primeros 13 días de este año se registran 702 tramitaciones para obtener el DUI por primera vez, 99 para hacerle alguna modificación, 368 peticiones de reposición, y 1,252 renovaciones.

Plazos

En el calendario establecido para el evento electoral municipal y legislativo de 2021, se determinó que el 31 de agosto de 2020 sería el último día para realizar nuevas inscripciones de ciudadanos al Registro Electoral. El 1.º de septiembre inicia la impresión de los padrones para consultas.