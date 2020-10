9 fallecidos y 35 desaparecidos por deslave en Nejapa

Nueve personas fallecidas, 35 más desaparecidas y daños en más de 100 casas, fue el saldo preliminar de un deslave ocurrido la noche del pasado jueves, en el caserío Los Conacastes, Angelitos 1 y 2 y el barrio San Antonio, de Nejapa, San Salvador.

A las 11:30 p.m., los pobladores fueron sorprendidos por la repunta de la quebrada Terraplén, que a su paso destrozó las humildes casas de los pobladores. Autoridades del Gobierno y de la alcaldía de Nejapa, llegaron al lugar para atender a las víctimas e iniciar las labores de rescate de los soterrados.

Hasta las 5:00 a.m. de ayer, se logró el rescate de los cuerpos de seis personas, cinco adultos y una menor de edad, entre ellos el de una mujer de unos 60 años de edad, y el de un menor de aproximadamente un año. Al parecer, se trata de la abuela y su nieto. A horas del mediodía, se contabilizan 11 cuerpos encontrados . El deslave afectó el paso por el kilómetro 20 de la carretera que de San Salvador conduce a Quezaltepeque, La Libertad.

Cruz Verde confirmó la identidad de las seis de las primeras víctimas encontradas : Sonora Guadalupe Barrios de Chilisio (27 años), Héctor Alonso Chilisio (33 años), María Lucía Silva (59 años), Maximiliano Barrios (59 año) y dos menores de edad uno de siete años y uno de un año de edad.

Elementos de Comandos de Salvamento, Cruz Verde, Cruz Roja, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil , se mantienen en el lugar trabajando en la búsqueda de más víctimas.

Roxana Elizabeth Ruiz, narró la pérdida de tres familiares, una pareja de esposos con su hija de ocho años, quienes vivían en la zona del caserío Angelitos 2.

"Es una pérdida grande, porque es la familia, pero sí a Dios le place, así ha sido, (...) ahí ha quedado mi familiar", expresó con sollozos.

Por su parte, Teresa de Jesús Torres, dijo que cuando ella y su familia escucharon el estruendo y temblaba, salieron de su casa inmediatamente, fue cuando se dieron cuenta que muchas casas ya habían quedado soterradas, por fortuna su familia se encuentra con vida.

Ante la emergencia, Protección Civil anunció la declaratoria de alerta roja en el municipio de Nejapa, particularmente en la zona del caserío Angelitos 1 y 2 y zonas aledañas, con el fin de realizar labores de búsqueda, rescate, recuperación y asistencia humanitaria que sean necesarias.

Adolfo Barrios, alcalde de Nejapa, confirmó que el repunte de la creciente se llevó animales y casas en el caserío Los Angelitos 1 y 2. Al cierre de esta nota, se habían confirmado nueve fallecidos.

Explicó que la fuerte lluvia sorprendió a los pobladores. "Lamentamos lo sucedido, por un censo rápido, son 35 personas desaparecidas, 110 familias afectadas. Salvamos la vida a tres familias en barrio San Antonio, afectadas por el desborde de la quebrada Terraplén", agregó.

El edil confirmó que al momento han destinado $110,000 en ayuda para cubrir los gastos fúnebres de las familias "que lo perdieron todo".

Sin alerta temprana

Barrios criticó la falta de una alerta temprana sobre posibles deslizamientos y derrumbes en la zona. "Los tipos de alertas que se emiten a veces no llegan a tiempo, demandamos mayor seriedad y aplicación para que el riesgo se gestione en cada comunidad", explicó.

Agregó que nunca esperaron un percance de este tipo en la zona y lo achacó a los efectos del cambio climático y acciones de los seres humanos.

Sobre las posibles causas del enorme deslave, Barrios dijo que espera los resultados de la investigación que encabeza Protección Civil Municipal.

Además, pidió al gobierno salvadoreño y candidatos a alcaldes de la localidad, no aprovecharse "del dolor de los afectados" por el deslave en caserío Angelitos 1 y 2 de Nejapa, en San Salvador, de la noche del pasado jueves, para hacer proselitismo político.

La mañana de este viernes, cuando el alcalde intentó abordar al ministro de Gobernación, Mario Durán, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, se lo impidió e incluso lo amenazó con tomar otras medidas si el jefe edilicio no se alejaba de Durán.

"Prácticamente me acusó (Durán) de ser el negligente y que por mí (culpa), murió tanta gente", se quejó el alcalde. "No quiso intercambiar palabras conmigo, me dirigí a él en calidad de presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, recibí incluso, amenazas con fusiles, de parte de los soldados y seguridad", agregó. Añadió que Arriaza Chicas le dijo que podía aplicar otras medidas en su contra sino se "comportaba" porque "no era ninguna autoridad dentro del municipio".

"Todo esto se prestó para un show, aprovechándose del dolor de nuestra gente, incluyendo familiares que he perdido en esta tragedia", acotó.

Hizo un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, a que apoyen al municipio, pues en estos momentos no hay que caer en divisiones ideológicas.

Aseguró que en momentos en que el pueblo sufre una tragedia de esta magnitud, necesita un comportamiento de altura tanto de los gobiernos municipales como del gobierno central.