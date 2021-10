92 muertos en semana más letal de la pandemia

La semana del domingo 26 de septiembre al 2 de octubre de 2021 se convirtió en la más letal de la pandemia por covid-19 en El Salvador, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud.

Los casos reportados por las autoridades consignan que durante esos siete días fallecieron 92 salvadoreños víctimas del a causa del SARS-CoV-2, causante de la neumonía covid-19. Eso deja un promedio diario de 13.1 decesos.

El día con más casos fue el 1° de octubre con 17 víctimas del virus. El segundo ocurrió un día después, el 2 de octubre: el reporte oficial consigna 15 muertes.

La segunda semana con más muertes a causa del virus fue la anterior, la comprendida entre el 19 y el 25 de septiembre, cuando las autoridades de Salud reportaron 83 víctimas. Una cifra similar consignada durante la cuarta semana del mes de julio pasado.

Se trata de las tres semanas con más muertes por la pandemia. Todas durante 2021. Hace un año, en la primera semana de agosto de 2020, las cifras oficiales reflejaron 82 muertes por covid-19.

De hecho, septiembre pasado ha sido el mes con más muertes en lo que va de la pandemia en El Salvador con 319 casos. Las cifras oficiales, recopiladas por LPG Datos, revelan que casi el 90 % de esas muertes ocurrieron entre personas de 40 años o más, pero con mayor casos en los mayores de 60 años.

Justo a mediados del mes pasado, un grupo de médicos del Hospital El Salvador, el mayor centro para atender pacientes covid-19 en el país, denunciaron un aumento de casos.

Estamos al límite, en cuanto a equipamiento, ventiladores ya no hay, por lo tanto no se pueden utilizar dispositivos complejos como cánula de alto flujo y CPAP (siglas en inglés que significan presión positiva continua en la vía aérea)", explicó uno de los encargados de atender pacientes, bajo condición de no revelar su identidad por temor a represalias.

Ese temor está fundamentado en el secretismo en que las autoridades de Salud han manejado todo lo relacionado con la pandemia en El Salvador.

La revista The Economist, aseguró en una de sus publicaciones que Nicaragua, Venezuela y El Salvador están entre los países de América Latina con el mayor subregistro de fallecidos por coronavirus.