9F: El préstamo que militarizó la seguridad pública

Usar militares para tener más militares. Eso es, en análisis de expertos, lo que hizo el presidente Nayib Bukele el 9 de febrero de 2020, cuando acuerpado por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) se tomó la Asamblea Legislativa para buscar la aprobación de un préstamo de $109 millones que, en teoría, sería ocupado para la fase tres del Plan Control Territorial (PCT), pero que en la práctica no está claro cómo se ha ejecutado.

Esos $109 millones provenían de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y según el contrato de adquisición debían repartirse en $59 millones para la Policía Nacional Civil (PNC) y $50 millones para el ramo de Defensa. Aunque la medida de presión sucedió el 9 de febrero de 2020, el desembolso no se aprobó hasta 17 meses después, en julio de 2021, cuando la Asamblea ya tenía mayoría de diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele.

El 3 de marzo de 2020 el oficial jefe de país del BCIE en El Salvador, Raúl Castaneda Trabanino, envió al entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, un detalle de todo lo que iba a ser adquirido con el préstamo. El mismo había sido solicitado por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa un día antes y el contenido generó bastante discusión, pues incluía equipo que apuntaba a una militarización de la seguridad pública.

Los rubros más grandes en los que se utilizaría el préstamo, según el detalle del BCIE, eran los de movilidad estratégica, con $46 millones; sistema de videovigilancia, con $25 millones; y equipo táctico, al que le asignaron $17.4 millones.

El primero, el de movilidad, incluía por parte de la PNC la compra de 166 patrullas 4x4 valoradas en $5 millones y la compra de un helicóptero nuevo por $7.7 millones. Por Defensa incluía también la compra de un helicóptero nuevo por $12.7 millones y el de un buque por $13 millones.

De las patrullas policiales, el gobierno de Bukele anunció la compra de 43 en octubre de 2020, antes del desembolso del préstamo, por lo que se adquirieron con fondos propios. En marzo de 2021 el entonces ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que se estaban gestionando la compra de otras 200, también de fondos propios. No está claro si ya se compraron. La compra que sí fue confirmada en julio de 2021 fue la de drones para videovigilancia, en la cual se invirtió $120,000, pese a que estaban presupuestados originalmente un total de $400,000.

Defensa sí anunció públicamente la adquisición del buque, también en julio de 2021, pero por un monto de $6 millones y con un aporte de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.

Más allá de eso ha resultado difícil que las autoridades rindan cuentas sobre la ejecución del préstamo o del resto de fondos destinados para el Plan Control Territorial, para el cual este gobierno ha dicho que necesita en total $575.2 millones.

MILITARES SÍ, EQUIPO NO

Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la PNC, asegura que los $59 millones aprobados para la corporación policial no han llegado como se debería a la institución.

"La prioridad en la asignación de los fondos, tanto del presupuesto como del préstamo de $109 millones, que fue el detonante para la invasión de la Asamblea en febrero de 2020, no es la Policía, ya que no se han generado cambios significativos. A los policías no se les ha dotado de uniformes en forma total, la entrega ha sido irregular, no se cuenta con vehículos (patrullas) suficientes, el calzado que están adquiriendo es de malísima calidad y los pagos de alquileres en delegaciones tienen un desfase de cuatro meses", destacó Reyes, dentro de las carencias.

Ruth Eleonora López, abogada de Cristosal, cree que el verdadero objetivo de la invasión del 9 de febrero de 2020 y la posterior aprobación del préstamo del BCIE fue reforzar un ejército y una policía que sirven directamente al Ejecutivo. "La FAES y la PNC representan para Nayib Bukele su brazo armado, son su principal escudo de protección, para él como persona. A partir del 9 de febrero (de 2020), la Fuerza Armada ha sido utilizada de manera política, alejándose de los Acuerdos de Paz. También la PNC ha adquirido un rol eminentemente político", analizó.

Sobre este punto, Bukele anunció en julio de 2021 que incrementaría el número de militares en el Plan Control Territorial, sobre todo a partir de la fase cuatro a la cual el gobierno ha llamado "incursión" y que consiste en "recuperar los territorios que tienen las pandillas". Desde entonces el gobierno anunció que se sumarían más de 2,000 elementos militares a los operativos, algo que ha sido fuertemente criticado por las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues debe ser la Policía la que lidere los planes de seguridad pública.

"Para Bukele la FAES es un instrumento que le ha permitido violar la ley y producir un auto golpe de Estado el 9F. Es el brazo armado que pretende utilizar para mantenerse en el poder cuando ya no tenga ninguna legitimidad ni respaldo popular. No dudo que pueda usar la FAES para el control social de la población y la persecución política e intimidación de los que considera sus adversarios. Esa es la única razón por la que necesita duplicar los efectivos militares", opinó Jeannette Aguilar, analista de seguridad pública.

El 9F. El 9 de febrero de 2020 Bukele entró a la Asamblea Legislativa acompañado de militares para presionar la aprobación del préstamo por $109 mills.

Militarización. El gobierno anunció que para la fase cuatro del Plan Control Territorial aumentará el número de efectivos militares en seguridad pública.