A $40,000 ascienden las pérdidas en mercado

La Alcaldía de Mejicanos confirmó ayer que los daños en el mercado Zacamil, por el incendio del lunes por la noche, ascienden a $40,000 y son 10 los puestos perdidos en el siniestro, el que supuestamente provocaron vendedores inconformes con los planes de reordenamiento que impulsa la alcaldía.El alcalde, Simón Paz, atribuyó el hecho a “personas delincuentes” que quieren obstruir el proceso de cambios impulsado en su administración municipal.Los hechos se produjeron luego de que la alcaldía inició el reordenamiento de las calles aledañas al mercado, lo que ya estaba hablado con los vendedores, según dicen fuentes de la comuna.Paz no vinculó el incendio con actos políticos: “Lamentablemente siempre hay personas que no están de acuerdo con el desarrollo de nuestro Mejicanos”.Luego aseguró que los actos tiene carácter delictivo, “(son) personas delincuentes que pretendieron quemar nuestro mercado de Zacamil, y eso es condenable desde todo punto de vista”, indicó el alcalde.Lo que sí dejó claro Paz es que esta clase de hechos no frenarán los planes que ya tiene la alcaldía.“Nosotros tenemos claridad de nuestro proyecto, que es generarle verdaderos espacios de convivencia a la población y este lugar que hoy por hoy tenemos lo vamos a recuperar”, dijo ayer mientras junto a equipos de la alcaldía verificaba los hechos en el mercado.Ya el alcalde junto a personal del Ministerio de Obras Públicas había recorrido las zonas del mercado que serían recuperables, con el fin de trabajar en conjunto y ordenar la calle y aceras para que la población tenga comodidad al momento de visitar esta área comercial.