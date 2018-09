A Cuba la estamos cambiando nosotros"

Yoani Sánchez llegó ayer por la tarde a El Salvador. Viene con su esposo, Reinaldo Escobar, un veterano periodista de la prensa oficial que se cansó de seguir el mismo guion. Ahora, los dos dirigen 14 y medio, un periódico digital hecho en Cuba. Y, como ellos dicen, "especialistas en internet sin tener internet", pero con los métodos de informarse generados por la población tras décadas de carencias y censuras.

¿No es 14 y medio la muestra de una apertura en Cuba? ¿O es una ilusión?

Creo que es, más bien, una señal de hasta dónde ha llegado la prensa independiente y la necesidad de los ciudadanos de informarse. Es ese atrevimiento de pasar los límites de lo permitido. En Cuba sigue siendo ilegalizada la prensa que no esté controlada o bajo las órdenes del Partido Comunista y del Gobierno. Sin embargo, en los últimos años ha habido cada vez más gente que se ha atrevido a decir: "Bueno, voy a usar un espacio como internet". Los medios digitales, que no están tan censurados (solo) porque no pueden ser controlados, ya que los servidores, a veces, ni siquiera están en el país. Tampoco hay leyes al respecto. El Gobierno ha sido torpe para legislar.

¿Han sido muy lentos?

Exacto. Así que yo creo que no es una señal de tolerancia de parte del régimen, sino de atrevimiento ciudadano. Con la audiencia, con la visibilidad, al Gobierno se le hace cada vez más difícil asestar un zarpazo contra esos medios. Pero, ojo, eso no significa que no recibamos intimidación, arrestos cuando un periodista va a cubrir una noticia que el oficialismo no quiere y amplias campañas de difamación.

“El escalón más bajo lo hacemos los periodistas independientes. No tenemos la protección de un pasaporte extranjero, estamos absolutamente bajo la legalidad de un Gobierno que siente la información como traición”.

Además de 14 y medio, ¿hay otra gente haciendo periodismo independiente?

Hay varios medios de corte independiente, aunque, tengo que decir que nosotros, como diario, nos constituimos en algo peculiar. Actualizamos todos los días, hay información con inmediatez. Eso nos hace singulares.

Cuando el entonces presidente Mauricio Funes estuvo de visita oficial en La Habana fui como periodista a cubrir. Nos hicieron acreditar ante una oficina de Gobierno y todo el tiempo debíamos andar un enorme carné para demostrar que éramos periodistas autorizados...

Un "solapín". Así le decimos en Cuba.

El carné lo debíamos llevar siempre. Y eso le resta margen de maniobra a un periodista, ya la gente no puede hablar de manera libre. ¿Cómo es con ustedes?

Es peor aún para los corresponsales extranjeros que radican por un tiempo más largo en Cuba. Tienen operativos de vigilancia y coacción. No es solamente que te digan: "No puedes narrar esta noticia". El Gobierno tiene un muy efectivo sistema de privilegios o beneficios a cambio de silencios. Cuando eres un corresponsal extranjero y necesitas importar un vehículo para moverte por La Habana o necesitas permiso para ir a una provincia lejos de la ciudad para cubrir algo como la zafra azucarera, entonces el Gobierno te hace ver qué le incomodaría que hicieras o qué has hecho mal hasta el momento. A partir de ahí, entras a un ciclo de autocensura.Reinaldo Escobar: A un amigo de la prensa extranjera lo regañaron porque al referirse a Cuba dijo "la isla comunista". Le dijeron "no digas eso", como si eso no fue lo que viste.

¿Y con ustedes?

El escalón más bajo lo hacemos los periodistas independientes. No tenemos la protección de un pasaporte extranjero, estamos absolutamente bajo la legalidad de un Gobierno que siente la información como traición. La movilidad hacia los lugares es muy complicada. Hay una constante confiscación de los bienes de trabajos. El bloqueo de sitios, la censura, no permitir la salida al país, como me pasó a mí. Por 10 años no pude viajar. Y, sobre todo, asustar a todas las posibles fuentes para no brindar información. Hacer prensa en esas circunstancias es muy complicado, pero tiene el gran atractivo que nosotros somos más libres para poner una historia.

¿De veras?

Te voy a poner una pequeña historia. La semana pasada, un grupo de cuatro personas armadas con cuchillos irrumpieron en una escuela cubana y atacaron a varios estudiantes. Al menos hubo seis heridos. Eso ocurrió el lunes en la mañana. 14 y medio lo publicó el martes, apenas pudo reconstruir un poco la historia con testimonios de las enfermeras de los hospitales adonde fueron los heridos, algunos de los custodios de la escuela. Al amanecer del martes publicamos la noticia. Lo primero fue una gran avalancha de trolles, lo que llamamos los "cibersoldados", las tropas digitales del Gobierno, diciendo que era mentira, que éramos una prensa desestabilizadora, que éramos de la CIA. Pero el jueves pasado la prensa oficial tuvo que reconocer que era verdad, que había sucedido. Robaron la foto de la escuela que publicó 14 y medio, le hicieron zoom y editaron. Esa es una de las grandes gratificaciones que tenemos como prensa independiente, hablar de temas que después el Gobierno tiene que después, obligatoriamente, reconocer porque ya están en boca de todo el mundo.

¿Cuál es el impacto que tienen, si la penetración de internet no es muy alta en Cuba?

Estamos a la zaga de América Latina. En primer lugar, porque las telecomunicaciones en Cuba son un monopolio estatal, que es una especie de brazo de la seguridad del Estado, de la policía política. La empresa, en realidad, se dedica a controlar, vigilar e impedir que los cubanos tengamos una experiencia de telecomunicaciones lo más efectiva posible. En 2015 se abrieron varios centenares de puntos wifi a lo largo de la isla que han permitido a la gente asomarse a las redes sociales. Es una experiencia de internet muy limitada. Cuando tienes que ir a un lugar público, si está lloviendo, si tienes miedo que te roben el móvil... A veces tienes que sentarte en un banco. Otras veces no. Es una experiencia limitada como internauta. Hacer una labor profesional es muy difícil en esas circunstancias. Los cubanos tenemos mucho humor, incluso en la desgracia, hemos rebautizado a ETECSA no como Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S. A., sino como "Estamos Tratando de Comunicarlo Sin Apuro". ETECSA intentó hace poco conectar los móviles a internet, sí, eso que en muchos países es una realidad que tiene más de una década. Hizo tres pruebas, cuál de las tres más catastrófica. La última arrancó una oleada de memes, burlas y hasta ruegos de los cubanos porque rompió las comunicaciones de todo el país. Ese día no se pudo hablar por teléfono. Entonces, a pesar de esas limitaciones, parece contradictorio, pero los cubanos se están enterando de muchas cosas que se publican en internet porque nosotros somos especialistas de internet sin internet. Hay un gran consumo de contenidos, audiovisual y de todo tipo, que se hace a través de canales como las memorias flash; el "paquete", que es un compendio de audiovisuales que se distribuye de mano en mano; la "radio bemba", que a un amigo le cuento una noticia por teléfono... y una serie de mecanismos de una sociedad que ha vivido a lo largo de 60 años una terrible censura y que nos han hecho muy efectivos a la hora de transmitir información.Reinaldo Escobar: Nosotros surgimos en 2014. Por eso, y porque estamos en un piso 14 en un edificio, nos llamamos 14 y medio. Hasta hace muy poco tiempo estuvimos bloqueados en Cuba.

“Parece contradictorio, pero los cubanos se están enterando de muchas cosas que se publican en internet porque nosotros somos especialistas de internet sin internet. Hay un gran consumo de contenidos, audiovisual y de todo tipo, que se hace a través de canales como las memorias flash”.

¿Pero pueden llegar afuera de Cuba?

Nosotros somos un medio que se especializa en Cuba, pero tenemos nuestro servidor en España. No es posible tenerlo en Cuba, porque uno de los grandes monopolios que mantiene el Gobierno, el Estado y el partido, que es básicamente la misma cosa, es sobre el alojamiento de sitios nacionales. Los únicos que pueden alojarse en servidores nacionales y pueden tener una terminación ".cu" son los sitios totalmente sacramentados por el oficialismo. Al estar en el extranjero, somos visibles en el resto del mundo. Pasa algo que podemos llamar "el efecto bumerán": un cubano que vive en Madrid, en San Salvador o Miami lee una noticia en 14 y medio y termina enviándosela a su familiar en la isla ya sea por correo electrónico, por una llamada. Algunas televisoras de Florida repiten nuestro contenido. Aunque estén prohibidas las antenas parabólicas en Cuba, hay una gran red de antenas ilegales y nos convertimos en fuente de información de esos programas que hablan sobre Cuba. Nosotros estamos ahí y tratamos de hacer un periodismo lo más serio y con estándares de comprobación. Reinaldo Escobar: Mucha gente nos decía locos porque hacíamos un periódico de internet en un país sin internet. No podemos esperar a que todo el mundo tenga internet. Y cuando todo el mundo tenga internet, 14 y medio ya estaba ahí. Es como "El dinosaurio" de Monterroso: cuando despierte el internet, ya estaremos ahí.

¿Cuánta gente está en 14 y medio?

Somos un pequeño equipo. Dentro de Cuba no pasamos de la docena. Incluso, no todo el mundo colabora a tiempo completo. El núcleo duro son unas cinco o seis personas. Tenemos un corresponsal en Miami, Florida, que es lo que nosotros llamamos "un balsero de a pie". Es un graduado de Comunicaciones en Cuba que hizo toda esta ruta centroamericana para emigrar. Y terminó siendo nuestro corresponsal. Y tenemos colaboradores en Madrid. Así que somos un medio que ha logrado ser un poco cosmopolita.

Volviendo al inicio de la plática, tener a un medio de comunicación como 14 y medio vigente, el hecho de verlos a ustedes en El Salvador y que han podido viajar de Cuba, ¿no es, a la larga, una forma de decir que Cuba está cambiando?

Yo creo que estamos cambiando a Cuba. La gente en Cuba está cambiando y el Gobierno se ha dado cuenta que no son los tiempos de dar un zarpazo represivo al estilo de la Primavera Negra de 2003, donde 75 opositores fueron a prisión, con penas de 15, 20 años. Al menos un tercio de ellos se dedicaba a la labor de periodismo independiente. La blogósfera, Twitter le dieron una visibilidad al ciudadano y al periodista no estatal, no oficialista cubano que lo ha protegido. No ha sido un camino de rosas. Todavía se gana un paso hoy y se pierden dos mañana. Tengo varios colegas de medios de prensa a los que les impiden salir de Cuba bajo el eufemismo de que están "regulados". Bajo la reforma de 2013, no habría ninguna limitación si no ha cometido delito. Pero personas, por el simple hecho de escribir una opinión, de dar una noticia, se les impide salir bajo el concepto de seguridad nacional.

