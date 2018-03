A Howard Cotto no le "ha pasado por la mente" renunciar tras error en caso de policía desaparecida, Carla Ayala

El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, fue cuestionado este jueves por una periodista sobre la posibilidad de presentar su renuncia, luego del error cometido en el caso de la policía desaparecida, Carla Ayala.

"Depende de cómo usted lo quiera ver, porque también podemos hacer una enumeración inmensa de éxitos que ha tenido la Policía, pero hay quienes, claro, que tienden a ver solo lo negativo. Y respondiendo a su pregunta, no, no lo he pensado, ni siquiera me ha pasado por la mente", respondió el funcionario.

Cotto dijo que se está trabajando sobre la base de varias líneas de investigación que no pueden compartir, porque quieren tener éxito. Agregó que lo que se hizo en este caso fue "una pesquisa específica" para abonar a la búsqueda, pero la investigación continúa.

El 27 de febrero las autoridades realizaron una exhumación en una tumba del cementerio de San Francisco Javier, en Usulután, en donde creían que estaba enterrado el cuerpo de la agente. Sin embargo, los restos correspondían a Paula Castro, una tía del policía prófugo, quien es responsable de su desaparición.

“Sr. Howard Cotto, ¿ya se enteró que es mi madre la que está enterrada ahí”: Familia de Paula Castro, consternada tras exhumación equivocada

Cotto se vio obligado a ofrecer disculpas públicas a la familia involucrada tras el error. Según dijo hoy, los objetivos de la investigación en este caso son tres: encontrar a Ayala, encontrar al hechor y demostrar los "extremos procesales para imputar a este individuo o a otros elementos policiales".

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, evadió responder si el gabinete de Seguridad ha pensado en destituit a Cotto. "El caso sigue en investigación, ahorita el objetivo primordial sigue siendo el mismo: encontrar a la víctima. La institución sigue trabajando, está haciendo grandes esfuerzos. Los resultados como pueden ser positivos pueden no serlo", dijo al respecto.

Landaverde aseguró que este caso, pese a ser complicado, será resuelto. "La institución ha probado tener la capacidad", apuntó.