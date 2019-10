"A José lo mataron por buscar donde jugar"

José Luis Pérez Madrid buscaba un espacio para jugar. La tarde del viernes 27 de septiembre tomó una pelota y una patineta y caminó más de medio kilómetro desde su casa al parque municipal de Cuscatancingo, en San Salvador. Nunca volvió.

José vivía con su familia en un angosto pasaje llamado Cortés en la colonia Veracruz, una zona de Cuscatancingo que, denuncian sus habitantes, no tiene un lugar para recreación. Los niños tienen que caminar desde sus casas hasta el único parque de una ciudad, como lo hizo José aquel viernes, en una zona dominada por las pandillas.

"Aquí no hay un lugar de recreación. Nos tienen discriminados, la policía nos discrimina, y aquí ni los niños tienen seguridad. No queremos que esto siga pasando. Él no merecía morir así, nadie lo merece. A José lo mataron por andar buscando dónde jugar", dijo ayer una familiar de José.

Violencia. Familiares despidieron ayer a José, un niño de 11 años, víctima de la violencia en El Salvador.

La pariente explicó que tienen indicios de que el niño estaba en el parque cuando un hombre, con engaños, se lo llevó para una cancha de la colonia Santa Clara, de donde no salió vivo. La Policía encontró el cadáver en el sector conocido como Barranca del río Tomayate, en las cercanías del puente Urbina del Reparto de Las Margaritas II, entre Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que la colonia Santa Clara, donde desapareció el menor, es dominada por el ala revolucionaria del Barrio 18, rival de la MS-13, que tiene presencia en la colonia donde residía José. Las autoridades no descartan que el niño sea víctima de la pugna entre pandillas: "Las investigaciones lo determinarán", dijo la PNC.

Aunque los familiares de José esperan el resultado de esas investigaciones, aseguraron que están disconformes con el actuar de las autoridades en el caso, sobre todo de la Policía. No pueden olvidar la respuesta que, según dicen, les dio la PNC cuando denunciaron la desaparición: les pidieron esperar 72 horas para que iniciara la búsqueda.

Esa denuncia de los familiares contrasta con el protocolo que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en julio pasado para priorizar la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador. El fiscal general, Raúl Melara, detalló que la PNC y la FGR coordinarían esfuerzos para iniciar la búsqueda en el momento que alguien interpone un aviso por la no localización de una persona.

Ayer, mientras caminaban hacia el cementerio municipal para sepultar los restos del menor, los habitantes de la colonia Veracruz no pudieron evitar recordar las insistentes peticiones que le han hecho a la alcaldía para que les construya un parque. Consideran que un espacio de recreación en la colonia pudo evitar que José fuera asesinado mientras buscaba un lugar para jugar.