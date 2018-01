A audiencia por matar a niño de 2 años

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el fin de semana la acusación en contra de un hombre del que se presume mató a golpes a su hijastro de 2 años la semana pasada en Salcoatitán.

El hombre identificado como, Manuel de Jesús Portillo Cruz, de 23 años, fue acusado de homicidio agravado en perjuicio de su hijastro y el Juzgado de Paz de Salcoatitán programó para el martes la audiencia inicial, donde la FGR presentará las pruebas para que Portillo continúe detenido para recabar mas evidencias en el proceso de instrucción.

Tal como informó LA PRENSA GRÁFICA la semana pasada, Portillo llegó el lunes pasado al hospital Jorge Mazzini de Sonsonate con su hijastro de 2 años con golpes en diferentes partes del cuerpo.

El hombre ingresó al niño al hospital y escapó de la mirada de los doctores. El menor falleció horas después a consecuencia de los golpes en todo el cuerpo.

Las autoridades del hospital dieron aviso a la policía para que verificaran la situación y dieran aviso a la familia del menor.

Como no se tenía certeza de que el hombre fuera el responsable de la golpiza que causó la muerte del niño, la PNC lo buscó y cuando fue encontrado se opuso al interrogatorio, por lo que fue capturado por el delito de resistencia.

El hombre fue detenido el mismo lunes en la colonia Regalo de Dios, del municipio de Salcoatitán.

El día de la lectura de la acusación, el hombre dijo que el hijastro estaba enfermo y cuando él le preparaba la ropa para llevarlo al hospital, el niño se cayó de una silla donde estaba sentado.

"Soy cristiano no le puedo hacer eso a un niño indefenso porque no me gustaría que le hicieran eso a un hijo" dijo el detenido.

Sin embargo, la FGR dijo de acuerdo con las investigaciones el hombre golpeaba con frecuencia al niño y también se sospecha que a la madre del menor.

Sobre la presunción del maltrato a la mujer, las autoridades aún siguen con la investigación para acumularle otro delito a Portillo.