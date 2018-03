A casi un mes en Mariona, Penales asegura que “Saca y sus acompañantes no gozan de privilegios”

Lee también

El expresidente Elías Antonio Saca fue trasladado a un sector especial del centro penal La Esperanza (Mariona), junto con seis personas más, el pasado 17 de enero. Guardan prisión mientras se desarrolla la fase de instrucción en el en el que se les acusa de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y peculado con el desvío de $246 millones de fondos públicos a cuentas privadas.A pocos días de que se cumpla un mes desde el traslado, el director de Centros Penales Rodil Hernández aseguró que "el expresidente Saca y sus compañeros no gozan de privilegios" y que "están cumpliendo su pena en los marcos de la dignidad"."Quiero ser muy claro y sincero, no existe ninguna condición especial para el expresidente Saca y sus acompañantes", enfatizó Hernández.Sin embargo, entendiéndose "especial" como algo "singular o particular, que se diferencia de lo común o general", como "muy adecuado o propio para algún efecto" o "que está destinado a un fin concreto" -tal como lo define el término la Real Academia Española- podría decirse que la realidad de la situación riñe con las declaraciones dadas esta mañana por el director de Penales.Saca fue trasladado al "sector nueve", un recinto con 14 celdas, cada una con capacidad para cuatro reos. En total caben 56 internos en el sector del cual las mismas autoridades de Seguridad han explicado se adecuó de forma exclusiva para reos como Saca y su estructura, o los cuatro (entre estos el "gordo Max") acusados de pagar servicios sexuales de adolescentes víctimas de trata de personas, o el exfiscal general Luis Martínez, trasladado ahí recientemente.Este sector nueve de Mariona "se diferencia de lo común" de los penales salvadoreños donde los internos viven en hacinamiento por la sobresaturación de la población carcelaria. Hernández dijo, el 25 de enero pasado, que hasta ese día había 37,074 reos cuando "la capacidad real no sobrepasa los 11,000 espacios". Entonces, mientras la capacidad ha sido excedida al triple en todas las cárceles y los internos no viven en condiciones de "dignidad", los reos del sector nueve no cubren ni la cuarta parte del espacio disponible.Hernández se refirió a este tema del hacinamiento -condenado por la Sala de lo Constitucional en 2016- y dijo que están haciendo una etapa de precalificación para liberar 2,000 reos que usarían brazaletes y así disminuir la población carcelaria. Para esto ya se puso una licitación pública internacional, dijo.Por su parte, el pasado 10 de enero, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo que tienen aproximadamente cinco mil reos en las bartolinas policiales, aunque su capacidad es alrededor de 1,200.Como las autoridades de seguridad vienen asegurando desde hace meses, el viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López, reiteró hoy en una entrevista radial que 2,500 de estos reos de las bartolinas policiales serán trasladados a un nuevo complejo penitenciario en Izalco (Sonsonate).