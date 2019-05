A contrarreloj estudio y aval de ley de reconciliación nacional

Menos de dos meses tienen los diputados de la Asamblea Legislativa para estudiar y aprobar una ley de reconciliación nacional y derogar la Ley de Amnistía, que en 2016 declaró inconstitucional la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Aunque desde 2016 tienen ese mandato, los diputados fueron pasivos al respecto y por ello el 13 de julio la sala emitió un auto de seguimiento en que dio un plazo impostergable de un año para que la Asamblea promulgue una ley de reconciliación nacional.

"En su elaboración deberá tenerse en cuenta la consulta con las víctimas del conflicto armado, las asociaciones que las representan y otros sectores de la sociedad que se muestren interesados en contribuir a los fines de su elaboración", dijo la sala en el auto de seguimiento.

Hasta ayer los diputados de la comisión política recibieron el informe de la comisión ad hoc que estudió las implicaciones de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Ayer faltaban exactamente dos meses para que venciera el plazo.

Las bancadas legislativas mayoritarias, ARENA y FMLN, plantearon que van a aprobar el decreto de ley antes de que la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén finalice.

Informe. La comisión ad hoc entregó a la comisión política un informe sobre el trabajo que hicieron. Los diputados tienen hasta el 13 de julio para aprobar una ley de reconciliación nacional.

"Estamos un poco urgidos por cuestión de que creo que el camino está expedito para que, una vez que lo aprobemos, se envíe a Casa Presidencial para el proceso de formación de ley y que sea sancionado por el presidente saliente", declaró el presidente de la Asamblea Legislativa y de la comisión política, Norman Quijano.

El subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal, dijo que, aunque no es un objetivo que Sánchez Cerén sancione el decreto, prefieren que así sea para que en la próxima gestión presidencial el tema no tenga tintes políticos.

"Este es un proceso que debe de dársele importancia de país, no debe de ser un tema que se ocupe para conveniencias políticas del nuevo gobierno, eso no debe de ser así porque este es un tema que está pendiente en el país, la reconciliación, y sobre todo la no repetición", afirmó Hándal.

Ante la posibilidad de que la ley de reconciliación se apruebe este mes, el presidente electo Nayib Bukele reaccionó.

"La @AsambleaSV intenta una aprobación exprés de la nueva ley de amnistía. Hoy ingresó a la comisión política. Pero quieren discutirla, dar dictamen, mandarla al pleno, aprobarla y enviársela al presidente para su sanción en una semana. Para eso sí se unen las dos ARENAS", tuiteó Bukele.

Insumos y excusados

La comisión ad hoc entregó una serie de insumos a los diputados de la comisión política que surgió como producto de consultas que hicieron a organizaciones, juristas y otros involucrados en el tema.

Los diputados afirmaron que el documento que presentó el diputado del PDC Rodolfo Parker, que causó polémica por su contenido, se excluyó de los insumos que presentaron.

El informe de la comisión ad hoc servirá de base para la comisión política, que acordó reunirse hoy para discutir una hoja de ruta.

El presidente de la Asamblea informó que hubo diputados que se excusaron de participar en el estudio y aprobación de la ley de reconciliación.

El diputado del PCN Francisco Merino se excusó de participar, pues fue vicepresidente de la república entre 1989 y 1994, período en el que finalizó la guerra civil y se alcanzaron los Acuerdos de Paz.

También se excusó de participar el diputado de ARENA y elemento del Ejército durante el período de la guerra Mauricio Vargas.