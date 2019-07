"A ellos los llegaron a sacar anoche en dos pick ups": misterio rodea desaparición de familia en Ahuachapán

Luego de varios intentos fallidos, Ana Leticia Ruano no logra saber algo sobre el paradero de su hija y su nieta que se encuentran desaparecidas desde el 29 de mayo de este año, día cuando dos vehículos, tipo pick ups, se parquearon frente a una humilde vivienda ubicada en uno de los asentamientos humanos al norte del municipio de Ahuachapán.

"Yo solo quiero saber si están vivas o muertas, que alguien me diga que ha pasado con ellas", dice Ruano al comenzar a hablar sobre la extraña desaparición que rodea la ausencia de sus dos familiares y siete personas más, entre ellas una mujer embarazada, que ocurrió hace casi dos meses.

Cargando unos afiches donde están impresas las fotografías de su quinta hija y su nieta, y que guarda en un descuidado fólder tamaño carta, Ruano, que se dedica al comercio informal, afirma que no ha vuelto a conocer ninguna información sobre el paradero de Jennifer de los Ángeles Vega Ruano, de 20 años; y de Yensi Nahomi Rivera Ruano, de cinco años, así como de su yerno, Manuel Enrique Rivas, de 26 años aproximadamente.

Pero agrega que desconoce dónde se encuentran otras seis personas, dos de ellas menores de edad, que vivían en la misma casa de la pareja y que son familiares de su yerno.

"Cuando llegué a mi puesto de frutas se me acercó una vecinita a preguntarme por ella (por Jennifer). ¿Usted sabe dónde está Jennifer?, me dijo ella. Bien, ella está con el esposo le contesté. Pero ella se me quedó viendo y me dijo: ‘No, a ellos los llegaron a sacar anoche en dos pick ups polarizados y como tuvimos miedo no vimos más, solo que se los llevaron a todos’", comenta Ana Leticia al recordar ese momento.

Según ella, su hija y nieta fueron llevadas hasta uno de los vehículos mientras que el resto abordó el segundo carro sin ningún tipo de violencia, ni llevaban alguno de los objetos de la vivienda.

"Me comentaron que eran como las 8 de la noche cuando pasó todo, y les pregunté si los llevaban amarrados o esposados, y me dijeron que a Jennifer la agarraron y la subieron a un pick up, a ella y a la niña. Ella solo sacó una mochilita y le puso otra a la niña, los demás no llevaban nada. Los agarraron a ellos y los metieron al carro", manifiesta la mujer.

En la vivienda donde residía Jennifer funcionaba una panadería, explicó Ruano. La única seguridad exterior de la casa es un cerco hecho con trozos de madera unidos con alambre de púas. La casa está a escasos metros de la carretera Panamericana y de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán.

Hacia la vivienda solamente existe una vía de entrada y salida. La zona no es considerada, de acuerdo con algunas opiniones de los habitantes de la cabecera departamental, como peligrosa o de alta concentración de integrantes de pandillas.

A pesar de la aparente tranquilidad del lugar ninguno de los vecinos se atreve a hablar de lo ocurrido la noche del 29 de mayo. Solamente un par, de manera tímida y casi imperceptible, se atreven a levantar uno de los dedos de la mano para señalar cuál es la vivienda donde está ubicada la panadería.

"No sabemos nada, no sabemos qué problemas tuvieron, solo que se los llevaron", dice un anciano que prefiere seguir caminando en lugar de contestar algunas preguntas sobre lo que pasó la noche señalada.

Ana Leticia explica que desde que su hija comenzó la relación con Manuel Enrique la comunicación entre ambas decayó. Ella afirma que fue debido a que, según sus palabras, no aprobó la relación desde un principio porque él era seis años mayor que Jennifer, además que por ese tiempo tenía algunos vínculos con pandillas.

"Sin embargo, cuando nació la niña él cambió y dejó de andar en los malos pasos y se dedicó a la panadería, pero le prohibía a mi hija que hablara conmigo. Creo que era porque se molestaba que ella me contara algunos problemas que tenían ellos", dice la mujer.

Luego de conocer la noticia de lo ocurrido con las familias se presentó a la delegación de la PNC para saber si los habían detenido o realizado algún procedimiento en la zona. La respuesta fue negativa.

También se ha presentado a las oficinas del CONNA de Ahuachapán, con la esperanza de hallar a su nieta o el resto de menores de edad, pero tampoco ha tenido resultados positivos.

Ana Leticia dice que en reiteradas ocasiones intentó interponer la denuncia de lo ocurrido, pero que no fue atendida en la Policía, al mismo tiempo que aceptó que no había acudido a la Fiscalía de Ahuachapán.

Fuentes de ambas instituciones dijeron que no existía el ingreso de ninguna denuncia sobre el caso y que de ser cierto "fuera una bulla" en todo el departamento que nueve personas habían desaparecido de manera simultánea.

Un agente de la PNC, que solicitó el anonimato y la condición de no ser grabado, expresó que "parece raro que casi dos meses después de la desaparición la familia de Jennifer la esté comenzando a buscar y no en las horas siguientes de lo ocurrido".

Ana Leticia dice que eso no fue así y que la familia de su yerno no hizo el intento de acompañarla en la búsqueda por temor.