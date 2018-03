A estudio la regulación de tránsfugas en las alcaldías

Lee también

Inconstitucional declaró la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que miembros de concejos municipales que resulten electos bajo una bandera política cambien en el transcurso de su período.Con el fallo de la sala dado el viernes, la Asamblea Legislativa está obligada a legislar al respecto, es decir, a emitir ley para evitar el transfuguismo.Como la sentencia fue dada el viernes, un día después de la sesión plenaria, la notificación entrará hasta mañana al pleno legislativo; sin embargo, el fallo ya es de conocimiento de los diputados. Será la comisión de reformas electorales y constitucionales la encargada de llevar a cabo el estudio de la sentencia.“Vamos a estar pendientes de la llegada a la comisión (de la sentencia) para discutir. Creemos nosotros que sí es posible legislar sobre eso”, aseguró el diputado Nelson Quintanilla.Agregó que ya hay un precedente que se relaciona, pues en 2014 la sala declaró que también era inconstitucional que diputados cambiaran de partido mientras estaban ejerciendo el cargo en el congreso.“Se aclara que los efectos de esta sentencia no implican de manera alguna que existe una permisión para el transfuguismo en los concejos municipales mientras el Legislativo no emita la normativa correspondiente a que se encuentra obligado según esta sentencia”, dice la sentencia.Esto quiere decir que aunque la Asamblea Legislativa no regule lo relacionado al transfuguismo, nadie de los concejos municipales puede cambiar de partido mientras tanto porque sería inconstitucional.Por ejemplo, el actual alcalde de Mercedes La Ceiba, La Paz, Víctor Aldana, que milita en las filas del FMLN, ha mostrado interés y mantiene acercamientos con el partido GANA para cambiar la camiseta roja por la naranja. La sentencia vendría a frustrar ese intento, pues entra en vigor desde el momento en que se dio a conocer, según la Sala de lo Constitucional.