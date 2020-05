A falta de buses enfermera pedalea hasta su trabajo

Decidida. La falta de transporte público no fue impedimento para que la enfermera cumpliera con sus obligaciones laborales.

Debido a la falta de transporte público por la emergencia nacional a causa del covid-19, la enfermera Digna Dinora Segovia, de 62 años, tomó su bicicleta y desde el municipio de San Antonio del Monte pedaleó hasta llegar a su lugar de trabajo en el hospital Jorge Mazzini Villacorta de la ciudad de Sonsonate. Normalmente ella aborda la ruta de buses 53-C que hace su recorrido entre los municipios de Nahulingo, Sonsonate y San Antonio del Monte. "Puedo manejar bicicleta, pero después de varios años de no usarla me faltaba práctica, pero a falta de bus agarré una (bicicleta)de mis hijos y me vine para mi trabajo" contó la empleada.

“Mi familia me animó para que usara la bicicleta para irme a trabajar. Como hay poco tráfico es más fácil.”



Digna Dinora Segovia, Enfermera

Ella se desempeña como enfermera auxiliar desde hace 22 años en el hospital de Sonsonate y actualmente está asignada al área de tomografía axial computarizada. Segovia fue vista al inicio de la cuarentena especial saliendo del portón de emergencias del hospital, uniformada y a bordo de su bicicleta. Algunas de las personas que se encontraban en las afueras del nosocomio la fotografiaron y publicaron sus fotos en las redes sociales, donde se hicieron virales.

"Quizás alguien me tomó fotos y las subió, eso me dijeron y por eso mis amigos me comenzaron a llamar porque había salido en una página de noticias", dijo.

A falta de transporte público, la enfermera usa su bicicleta para ir a su trabajo que queda a cinco kilómetros desde su casa. La trabajadora de la Salud, afirmó que aunque ha perdido practica en el manejo de la bicicleta la seguirá usando ya que como hay poco tráfico en las calles se le facilita llegar a su trabajo.

"Amanecí un poco adolorida de las piernas, pero poco a poco irá desapareciendo, con el uso de todos los días de la bicicleta", comentó. Según la enfermera su familia la apoyó para que viajara en la bicicleta a su trabajo ya que lo consideran un buen ejercicio para su salud.

Ejemplo. Digna se ha convertido en la admiración de todos sus compañeros de trabajo del hospital por su responsabilidad.