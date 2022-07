"A la FAES se le entrena para la guerra, no para los derechos humanos": Gabriela Colocho, investigadora del Servicio Social Pasionista

La coordinadora del Área de Investigación del Servicio Social Pasinoista, Gabriela Colocho, se refirió al rol de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en las políticas del Gobierno actual. La investigadora mencionó que hoy por hoy, la FAES genera confianza en la población y se ha convertido en un elmento clave de la política gubernamental con mas del 50 % de aprobación según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA.

"La FAES tiene características represivas. Se convierte en uno de los actores más significativos del Gobierno actual y a la poblacion le parece que se gobierne en algunos contextos con mano dura o de forma punitiva", explicó Colocho durante una entrevista matutina este lunes. De igual forma, advirtió que la FAES covertirse en un agente que reprima protestas sociales u otro tipo de expresiones, ya que no hay un acercamiento a la ciudadanía

Además, la experta comentó que para el Goberino es una necesidad el hecho de crear un nuevo enemigo en común, hay un elemento de guerra que hay que crear para permitirle a la Fuerza Armada actuar. "Estamos hablando de políticas que van a intentar darle solución a un problema que viene desde los Acuerdos de Paz, el Gobierno lo aborda desde la narrativa punitiva y populista. La respuesta represiva del estado no permitió otro tipo de soluciones por gobiernos pasados y hasta el actual, sino que profundizó el problema", dijo.

Sin embargo, aclaró que actualmente la FAES tiene un papel bastante protagónico el la política pública de seguridad y se le ha dado facultades a la FAES de persecucion del delito, participar de capturas y otros elementos que no eran parte de sus funciones y no se desarrollo después de los Acuerdos de Paz sino que hasta el Gobierno Actual. "Estos actores al tener esta actitudes represivas hacia las comunidades, usan y abusan de su poder y aquí la FAES ha sido señalada", puntualizó.

"El problema es que a la FAES se le entrena para la guerra, no para los derechos humanos. A diferencia de la Policía Nacional Civil (PNC) que se le entrena para utilizar el arma en última instancia. La FAES no tiene los controles que tiene la policía, no es entrenada para atender plagas o emergencias sanitarias. Estamos ante un escenario que parece que la FAES es más nuestro amigo, pero no va por ahí", cerró Colocho.