“A la fecha, no se cuenta con un informe oficial de los fondos utilizados”: ANEP y UCA, sobre renuncia a comité fiscalizador de emergencia

La Asociación de la Empresa Privada (ANEP) ha hecho públicos este día sus argumentos que sustentan la renuncia irrevocable de los representantes de la empresa privada al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, dada a conocer ayer, lunes 11 de mayo.

ANEP asegura que, luego de juramentado el comité de fiscalizador de fondos, el gobierno sometió a la Asamblea Legislativa a reformas al decreto original (Decreto 608) “con el propósito de designar destinos específicos a los fondos autorizados, dejando sin efecto el propósito de supervisión del comité”.

Asimismo, los privados argumentan que el gobierno, unilateral, anticipadamente y sin supervisión alguna, dispuso de fondos que debía haber sido fiscalizados antes por el comité. “Dicha actuación sin mecanismos de supervisión y auditoría comprometieron la responsabilidad de nuestros representantes”, expresa la asociación mediante un comunicado.

Comunicado @ANEPElSalvador ante Renuncia de su representante en el Comité de Supervisión "Fondo de Emergencia COVID-19" pic.twitter.com/fnsBJmbJhs — ANEP El Salvador (@ANEPElSalvador) May 12, 2020

“A la fecha no se cuenta con un informe oficial de fondos utilizados, ni los criterios de distribución de las transferencias monetarias a las familias, ni de las gestiones de fondos realizadas, ni de un presupuesto extraordinario, como requiere el decreto 608”, destacada.

El 26 de marzo pasado, la Asamblea Legislativa autorizó la creación de un Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por los efectos causados por la pandemia de covid-19. El decreto permitió la obtención de hasta $2,000 millones para hacer frente a la emergencia sanitaria. La creación del comité de supervisión de los fondos fue parte de los requisitos de transparencia del manejo de dichos fondos.

Ayer, luego de darse a conocer la renuncia de cinco representantes de la empresa privada y del sector académico, el Ejecutivo, a través del Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, aseguró que los miembros del comité "renunciaron a sus cargos, tras rechazar ser sujetos a declaración patrimonial". Al integrar el comité, se convertían en funcionarios públicos y debían someterse a esa declaración, asegura el gobierno.

"Me extraña, me decepciona un poco. Ellos creo que no tenían claro que al formar parte del comité se volvían funcionarios públicos con todas las obligaciones. Uno de los temas más incómodos para ellos era el de Probidad", dijo Castro.

Esta mañana, el presidente de CEPA, Federico Anliker, insistió en ese punto durante la entrevista televisiva Diálogo con Ernesto López.

“Ellos (sector privado) no quisieron presentar sus declaraciones patrimoniales. Es extraño que alguien que ha estado pidiendo transparencia, cuando se les pide a ellos, se levantan del Comité fiscalizador. Como país queremos que la gente se sume, pero hay personeros que tienen otros intereses atrás; siempre ponen excusas y ahorita lo que necesitamos es meternos a la cancha y sacar adelante este problema”, expresó.

Los firmantes de la carta en la que se da a conocer la renuncia fueron José Agustín Martínez (Asociación Nacional de la Empresa Privada), Jorge Hasbún (Cámara de Comercio e Industria de El Salvador), Miguel Ángel Simán, (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social) y los rectores de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", Andreu Oliva, y de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Ricardo Poma, aduciendo que no existieron las condiciones idóneas para realizar las actividades de supervisión de los fondos aprobados por la Asamblea.

La contraparte gubernamental del comité la conforman cinco ministros: Salud, Turismo, Hacienda, Economía y Obras Públicas, y la coordinación del mismo está a cargo del Secretario Privado de la Presidencia.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, cuyo representante en el comité fiscalizador fue uno de los que renunció, se manifestó también esta mañana sobre la situación.

El argumento de los representantes de la universidad va en la misma línea que el de los privados. Aseguran que al comité nunca se le escuchó en las reuniones, no se les tomó en cuenta, y el gobierno tomó decisiones inconsultas y sin supervisión del comité.

"Nosotros no seguiremos en el comité porque se han tomado decisiones que no fueron discutidas. Sin embargo, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar", Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, y delegado de la universidad en el comité.

“La función principal de este comité era trabajar un presupuesto extraordinario hasta la cantidad de $2 mil millones que la Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno a buscar, para financiar la emergencia”, expresó Andreu Oliva, rector de la UCA. Sin, embargo, lamentó que al comité no se le brindó informes sobre las decisiones que se tomaban.

“Nosotros hemos argumentado que para proponer estrategias debemos conocer los planes para la pandemia en el ramo económico. A esta fecha no tenemos copia de los planes”, explicó Serrano.

"El argumento que están utilizando de huirle a la declaración patrimonial demuestra que no tienen argumentos. Yo ya tengo el formulario para llenarlo, lo haría con mucho gusto", agregó.

Padre Andreu Oliva, rector de @UCA_ES, asegura que universidad decidió su salida de comité fiscalizador de fondos para emergencia el 24 de abril luego de faltas de lealtad y éticas de parte gubernamental. pic.twitter.com/QQhB3D5lai — LPGPolitica (@LPGPolitica) May 12, 2020