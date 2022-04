A la mayoría de las víctimas las mataron porque sí

A las 8:04 de la noche del sábado 26 de marzo, mientras el presidente Nayib Bukele tuiteaba solicitando un régimen de excepción para intentar frenar la violencia que sacudió al país ese día, Marcilio Rosales fue acribillado frente a su casa, ubicada en el municipio de San Sebastián, en San Vicente. "Chilo", como le decían de cariño, murió al instante.

Tenía 48 años. Era empleado municipal. Se dedicaba, desde hace 20 años, a dar mantenimiento a las instalaciones de la comuna. Lo último que hizo antes de ser asesinado fue ayudar a armar toldos para el festival gastronómico. Se estaba bajando del carro. Iba a descansar.

La esposa de Marcilio, que estaba en una casa vecina, escuchó los disparos. Un par de minutos después, al acercarse a su vivienda, se dio cuenta de que el cuerpo que estaba frente a ella era el de su esposo. Quiso hacer algo, pero rápido se dio cuenta de que ya no era posible.

En esos mismos instantes, pero en la capital, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, respondió a Bukele que convocaría a la sesión extraordinaria, pero los diputados no legislaron sino hasta la 1:30 de la madrugada del siguiente día. Así, mientras en San Sebastián lloraban a Marcilio, en San Salvador los diputados oficialistas se tomaban fotos y videos, sonrientes, anunciando que apoyarían a Bukele en una nueva cruzada contra las pandillas.

Marcilio fue la víctima número 59 del día más violento en la historia reciente de El Salvador. Después de él, otras tres personas fueron asesinadas. El sábado 26 de marzo, en total, perdieron la vida 62 personas en 44 municipios de 12 de los 14 departamentos del país.

El Gobierno que ha logrado la tasa de homicidios más baja desde el fin del conflicto armado — 1,140 al cierre de 2021— carga también con el día más violento del siglo XXI. Uno en el que 47 personas que no pertenecían a pandillas fueron asesinadas, según reportes policiales. El sábado murieron vendedores, taxistas, empleados municipales, agricultores, amas de casa, albañiles…

Al menos 56 de los 62 homicidios fueron ejecutados por pandilleros, según las investigaciones iniciales. A la fecha, los crímenes siguen impunes, aunque las autoridades aseguran haber realizado seis capturas de pandilleros presuntamente relacionados con los asesinatos del sábado en Ahuachapán, San Salvador, Tonacatepeque y Soyapango. Los detalles sobre estos casos y la participación de los capturados en los asesinatos siguen sin ser explicados por el Gobierno.

Las primeras víctimas

No había pasado ni siquiera una hora del sábado 26 de marzo cuando la Policía Nacional Civil (PNC) ya reportaba al menos dos homicidios. Eran las 12:50 de la madrugada cuando dos hombres fueron asesinados en Coatepeque, Santa Ana: Roberto Batres y Mauricio Velázquez.

Y 10 minutos después, a las 2 de la madrugada, un grupo de 12 hombres que se identificó como de la PNC llegó a la casa de Lilian del Tránsito Menéndez en Tacubita, Ahuachapán. Ella fue una de las cinco mujeres que murieron ese día. Según su madre, "a Lilian la agarraron del pelo y se la llevaron al patio de la casa". Luego se escucharon varios disparos. El informe policial también detalla que la mujer de 42 años fue atacada con arma blanca.

La PNC determinó que miembros de pandillas están detrás de la muerte de Lilian. A ella la asesinaron en uno de los 23 municipios priorizados por el programa insignia del Gobierno de Bukele: el Plan Control Territorial (PCT).

Aún teniendo el control de los cuerpos de seguridad, de defensa y de inteligencia; de la justicia; y de la Asamblea Legislativa, el Gobierno de Bukele no pudo prevenir lo que pasó el 26 de marzo. 19 de los 62 homicidios registrados ese día ocurrieron en municipios que el Gobierno ha antepuesto en el PCT como San Salvador, Ahuachapán, Apopa, Ciudad Delgado, Colón, Santa Tecla, San Miguel y Sonsonate.

Al mediodía del sábado, fuentes policiales comenzaron a alertar sobre la masacre que estaba ocurriendo en casi todo el país. A esa hora; sin embargo, aún no habían recibido una orden especial para atender el repunte de homicidios, explicaron. "¡La mayoría son civiles, son pocos los pandilleros!", advirtió, desde ese momento, un agente policial destacado en el oriente de San Salvador.

Entierro. La mayoría de las víctimas fueron enterradas el 28 de marzo.

Familias destrozadas

A Raúl lo mataron un día antes de que su hija cumpliera nueve años. Lo mataron trabajando. Ese día salió de casa a las 7 de la mañana. Horas después, aceptó un viaje. Ya no volvió: alrededor de las 10 de la mañana, la PNC notificó a sus familiares que Raúl había sido asesinado en las afueras del casco urbano de Atiquizaya. "Y, entonces, tuvimos que ir a buscarlo entre los matorrales", cuenta una familiar con lágrimas en los ojos.

La mayoría de homicidios registrados ese sábado ocurrieron durante la jornada laboral. Entre las 5:30 de la mañana y el mediodía hubo 29 asesinatos, superando con creces los 14 del día anterior.

Esa mañana, desconocidos detuvieron el mototaxi de Raúl y se lo llevaron al cantón Joya de Platanares. Un compañero del mototaxista cuenta que Raúl debía la renta. Porque, en Atiquizaya, los mototaxistas están "en el ojo del huracán", explica el compañero. De acuerdo con el hombre, miembros de pandillas exigen $20 mensuales a cada trabajador.

A pesar de la inversión del Gobierno en seguridad pública, delitos como la extorsión son, todavía, comunes entre la población. El 2021 cerró, de acuerdo con cifras de la PNC, con 1,715 denuncias por extorsión: 370 más que en 2020. Negarse a pagar la "renta", como se conoce a esta cuota popularmente, significa, en muchos casos, la muerte. El sábado también se cobró a una víctima por este delito: Raúl debía 5 meses de renta.

Miedo y silencio

En Santa Elena, Usulután, un albañil se tomó un descanso para almorzar entre las tumbas del cementerio municipal. A René Humberto Díaz, de 50 años, su esposa le llevó la comida, ahí, donde construía una bóveda sepultural que le habían encargado. Se sentó con él y comenzaron a comer cuando dos supuestos pandilleros llegaron en una motocicleta y, sin mediar palabra, les dispararon. René murió en el acto. Su esposa quedó herida. Al lugar, pintadas en la pared de una tumba, dos grandes letras ("MS") dan la bienvenida.

A las 12:00 p. m., René se convirtió en la víctima 33. Para esa hora, el presidente de El Salvador, que se caracteriza por hacer política y girar órdenes en Twitter, no se había pronunciado todavía por el alza de los homicidios.

La especialista en violencia y seguridad, Jeannette Aguilar, explica que estos crímenes responden a una lógica de las pandillas para desestabilizar al país: "Optan por mecanismos de asesinatos al azar. Porque el propósito es aumentar la estadística".

La calle que está enfrente del cementerio está siendo intervenida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), pero nadie quiere contar lo que pasó. Uno de los obreros, que accedió a hablar en anonimato, dijo que conocía a René. Que "siempre andaba alegre", pero que no sabe lo que pasó. Estaba almorzando cuando escuchó las detonaciones y no vio a nadie entrar ni salir del cementerio.

En el pueblo hay miedo y silencio. Uno de los compañeros de René pide que por favor no se le hagan preguntas, porque mañana puede ser el que aparezca muerto. No acepta ni conversar por unos minutos: da la espalda y se adentra más en el campo santo.

Familia. Muchos de la víctimas de ese sábado dejaron hijos en la orfandad.

Las horas más violentas

En Sonsonate, Juan Tobar Díaz, de 76 años, fue asesinado mientras barría una acera en el reparto Santa Marta. Juan es la víctima de mayor edad de la que se tiene registro. Su cuerpo quedó con múltiples disparos.

Fue asesinado a las 8:30 de la mañana, durante la hora más violenta del sábado: solo en 60 minutos hubo 11 homicidios.

José Luis Hernández fue otra de estas víctimas. A él lo asesinaron mientras vendía pan en el casco urbano de Tacuba y los alrededores de la colonia Palmeras.

Lo que sus familiares describen como el ruido "de unos cohetillos" fueron los balazos que dejaron su cuerpo tendido frente a la iglesia evangélica Palmeras, en el mismo silencio que reinaba en la zona antes del ataque.

Según sus familiares, el hecho ocurrió a las 6 de la mañana. La PNC, sin embargo, lo consigna dos horas después. Ese día era su aniversario de matrimonio.

El cuerpo de José pasó cerca de 12 horas a metros de su casa, a la vista de sus hijos. La razón fue, según fuentes del Instituto de Medicina Legal, que la cantidad de homicidios rebasó la capacidad de las autoridades de procesar el inédito aumento de homicidios. "Ese sábado no dimos abasto. Tuvimos que acomodar los cuerpos en cualquier parte", manifiesta uno de los médicos forenses que practicó los reconocimientos.

15 minutos más tarde, a 78 kilómetros de Tacuba, el cuerpo de José Candelario Cordero cayó frente a una parcela de tierra en la que planeaba sembrar árboles de maracuyá. "Don Cande", como los familiares y amigos lo conocían, murió a las 8:45 a.m. Tenía 50 años. Ponía un cerco en su terreno cuando fue abatido. Él esperaba que la venta de los frutos fuera un buen negocio.

A don Cande lo asesinaron supuestos miembros de la Mara Salvatrucha que controlan el cantón Zapotitán, en el municipio de Ciudad Arce.

Hasta allá también reapareció la violencia; y hasta allá también ha llegado el temor. Familiares apuntan a que la muerte pudo haber sido ocasionada porque tenía un bar en el pueblo que era frecuentado por lugareños, pandilleros incluidos. Don Cande intentaba tener un ambiente tranquilo, pero más de una vez discutió con ellos porque le pedían alargar la hora de cierre.

Asesinadas a tres cuadras de casa

Los sábados Maritza Elizabeth Ramos hacía doble jornada: por la mañana, vendía verduras en el mercado central de Sonsonate; por la tarde, sorbetes en su casa en el cantón Pushtán, Nahuizalco. A las 3:00 p.m. del 26 de marzo, Maritza regresaba a casa por una vereda solitaria. No alcanzó a llegar. La asesinaron tres cuadras antes. El informe policial registra que sufrió un ataque con corvo.

"Ella era apartada, pero si llegaba alguien a pedir ayuda, nunca decía que no", dice una conocida de la víctima. En Pushtán, todavía sienten la pérdida de la vendedora. La extrañan, explica, pero no esperan que se haga justicia: "En esta situación que vivimos, el que es responsable nunca paga", comenta, afuera de la parroquia San Juan Bautista, en Nahuizalco, mientras culmina la misa de cuerpo presente de Maritza.

En esa misa había otro cuerpo. Otra víctima. Era el Yansi Lizeth Zacapa Lena, de 32 años. A Yansi también la mataron el sábado. Fue a la 1:00 p.m. Tenía 32 años. No había recorrido más de 200 metros desde que salió de casa cuando le dispararon. Iba a dejar una hoja de vida, para aplicar a un trabajo. "No entendemos cómo pudo pasarle eso a ella si no se metía con nadie", dijo una pariente. Yansi deja un hijo huérfano. Su familia y amigos la despidieron cargando rosas blancas.

"Ni el Gobierno ni la población se está acordando de estas familias que han sufrido la pérdida de sus parientes ese fin de semana. Nadie está hablando de eso", señala Verónica Reyna, responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS). Agrega que los familiares no van a esperar nada de un sistema que busca castigar, pero no generar justicia.

Después de Maritza, después de Yansi, la ola de violencia ya había asesinado a 47 personas, hasta las 5 de la tarde. A esa hora ya se habían superado los 46 asesinatos registrados entre el 9 y 11 de noviembre de 2021, durante la penúltima ola de homicidios registrada.

Sustento. En muchos casos, las víctimas eran el sustento de sus hogares.

Dos hermanos, dos víctimas

En la última ola, la del sábado pasado, la familia Carpio perdió A Óscar Rutilio, un albañil de 32 años. A Óscar le faltaba poco para terminar la casa que estaba construyendo en la colonia Hilario Pérez, en el cantón San Juan los Planes. Días antes, le contó a sus familiares que eso le alegraba. La mañana del sábado, se vistió con sudadera gris, pantalón azul, tenis blancos y salió, a las 6:30 a.m. Vivía en el caserío Los Palacios, a cinco minutos del lugar de la construcción, en Quezaltepeque.

A las 8:00 de la mañana, se escucharon disparos. La policía llegó a la zona pocos minutos después. También llegó su hija de 14 años: Óscar, el hombre bromista y sonriente, ya había muerto. Su cuerpo quedó afuera de la casa que construía. En la escena del crimen, la PNC señaló que, "al parecer, no pertenecía a ninguna pandilla".

"Aquí falló todo. Falló la capacidad estatal de monopolio de la violencia. Falló el control de los territorios. Falló la obligación y la capacidad del Estado de ofrecer garantías a la vida y a la seguridad de la población y falló la PNC", señala Aguilar.

Cuando Óscar no estaba construyendo, se dedicaba a trabajar en fincas.

La familia Carpio nunca imaginó que sus hijos morirían tan pronto, de maneras tan violentas. Pero el sábado lo inimaginable se hizo posible. El Estado les falló por segunda ocasión en los últimos cinco meses. El 11 de noviembre pasado, cuando El Salvador atravesó otra ola homicida atribuida a las pandillas, el hermano menor de Óscar fue asesinado en uno de los días más violentos de 2021. Óscar, en el más violento del siglo.

*Con reportes de: Óscar Reyes, Marielos Román, Alfredo Rodríguez y Ricardo Flores