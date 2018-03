“A lo mejor, lo que digan dirigentes no reúne nuestro sentir y pensar”

Adolfo Barrios resultó el alcalde electo del municipio de Nejapa por el FMLN para el período 2018-2021, tras el proceso electoral del pasado 4 de marzo. Su propuesta por fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del municipio se impuso y le dio el triunfo en las urnas, asumiendo el duro reto de convertirse en alcalde abanderado por el partido al que los salvadoreños le dieron el voto de castigo durante los recientes comicios.

¿Cómo ha recibido el triunfo de estas elecciones?

Con mucho beneplácito, agradecido con la vida y con nuestro pueblo, que nos ubicó en la trinchera de la victoria; y con mucha humildad y respeto a los que se ubicaron en la trinchera de la derrota. Creo que el futuro y desarrollo de nuestro municipio no se viste de colores, sino de humanismo. Había tres escenarios: uno de ganar, otro de perder y empatar. Por dicha, yo estoy en el escenario ganador, pero con mucha humildad y respeto hacia los demás aspirantes y sus militancias respectivas.

¿Cuáles considera que fueron las claves de ese triunfo en las urnas este 4 de marzo?

Yo creo que es un mensaje multidimensional, y pienso que la principal clave fue llegarles a las personas con una propuesta, sin descalificar al adversario. Yo siempre lo reiteré: más que una propuesta política, “Nejapa tiene futuro” (su plan de campaña), es un planteamiento técnico de cara a los principales problemas que enfrenta nuestro municipio. Yo creo que las personas entendieron eso. El tema de la seguridad alimentaria y nutricional no da mucho crédito político, pero me llevo la sorpresa que las familias nejapenses supieron abrazar ese tema.

¿Cuáles son los retos ante ese voto de confianza que le otorgaron los nejapenses?

Hacerlos partícipes a todos porque solamente así vamos a entender el porqué de nuestras acciones, el porqué de nuestros planteamientos. Yo creo que sin eso estaríamos perdidos, no seríamos más que obreros desconocidos. (Vamos a) abarcar con nuestras acciones en lo colectivo a las comunidades y volcarnos con un sentido más concreto hacia las necesidades de las personas y de las familias más vulnerables. El reto político no es nada si no apuntalamos nuestro trabajo en el campo, en las comunidades y a eso es lo que le vamos a apostar nosotros.

¿Cuál es la lectura que usted hace sobre el comportamiento de los nejapenses el pasado domingo, ya que su gane estuvo reñido con el candidato del PCN?

Tomando en cuenta lo que sucedió a nivel departamental y a nivel nacional, el pueblo de Nejapa puede dar varias lecturas: Nejapa le da una oportunidad más al FMLN para que incida en el futuro del municipio; la otra es que tuvimos adhesión de diferentes personas, que lejos de un color político, centraron su atención en la propuesta integral que nosotros presentamos; y otro mensaje político es que no querían que los gobernaran los partidos de derecha, en un ambiente en que ningún partido se escapa del tema de la corrupción.

¿Qué reto le plantea llegar a la Alcaldía de Nejapa abanderado por un partido que recibió, a escala nacional y en la capital, el voto de castigo?

Nuestro reto es asentir la realidad y tomar acciones, para superar todas esas deficiencias, en el entendido que estamos en un escenario electoral rumbo a las presidenciales, el cual va a demandar acciones concretas, pero veraces, para que la población nos dé ese beneficio en este evento que se avecina. Sé que se hace mucho por nuestra gente, pero nuestro partido recibió un voto de abstención como de castigo. Hay razón en algunas cosas y en otras no. La población ha emitido su voto y con ello nos está dando un mensaje: que tenemos que modernizarnos en nuestro pensamiento y acción.

Como alcalde electo de Nejapa por el FMLN, ¿cómo califica la actitud de la cúpula efemelenista de admitir la derrota pero sin tener apertura a preguntas?

Son mis primeros minutos dentro de nuestro partido, y como candidato electo, yo creo que será en otro momento (que contesten interrogantes); a lo mejor lo que digan nuestros dirigentes todavía no reúne el sentir y pensar de los que estamos involucrados ya en este proceso político y no sean transmisores del sentir y pensar a nivel general del país. Admitir la derrota es parte del ser humano que quiere enderezar sus acciones.

Según su visión como político nuevo, bajo la bandera del FMLN, ¿cuál debería ser la postura del partido ante esta lección que le dieron los salvadoreños este pasado 4 de marzo?

Qué bien que se reconocen los desaciertos, porque ese es el mensaje claro, más en el tema comunicacional. La postura debe de ser asimilarlo, aceptar que la estrategia no fue la mejor y tomar acciones, porque esto toca. No nos podemos dar por derrotados (como partido). El FMLN se ha sabido reponer de los altibajos que ha tenido y esta no va a ser la excepción, principalmente cuando ya estamos dentro de nuestro partido alguna sangre joven y relativamente joven insertos en estos procesos.