A mediados de enero deben terminar pasarelas en el Masferrer

Una parte del proyecto de construcción del túnel bajo el redondel Masferrer, que fue habilitado al paso vehicular el 30 de agosto de 2016 con el 78 % de avance general de la obra, son los pasos peatonales, los cuales aún no han sido terminados.El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) contrató a la empresa DISA por un monto de $16.7 millones para ejecutar la infraestructura, que incluye el sistema de pasarelas. A la empresa se le otorgó una prórroga.“Efectivamente, se dio prórroga a contrato la cual vence el próximo 15 de enero, esta prórroga obedeció a razones o problemas no imputables al contratista, pues era necesario el movimiento de servicios de energía eléctrica y el suministro de elevador con el cual contará el sistema de pasarelas inclusivas”, dijo la institución por medio de su unidad de comunicaciones.Aunque no especificó de cuánto tiempo fue la prórroga, agregó que esperan iniciar el proceso de liquidación a finales de enero o la primera quincena de febrero.