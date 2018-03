“A mi edad ya he hecho de todo... y no me arrepiento de nada”: Pamela Posada

Lee también

La expresentadora de televisión y locutora Pamela Posada fue capturada el lunes por estar presuntamente vinculada con el cartel de Sinaloa desde El Salvador y la Fiscalía General de la República (FGR) la acusa de haber sido la encargada de operaciones logísticas para mover droga en Guatemala.Las autoridades han explicado que su captura ocurrió tras una investigación que inició desde finales de 2015, tras incautar grandes cantidades de cocaína provenientes de Colombia y Ecuador.Hace once meses, el 31 de marzo de 2016, cuando la estructura de la que supuestamente es parte Posada ya estaba en el ojo de las investigaciones fiscales y policiales, la locutora hizo una publicación "melancólica-reflexiva" -como ella misma la calificó- en vísperas de su cumpleaños número 26, en su fanpage de Facebook."A mi edad ya he hecho de todo, estuve y deje de estar, confie, amé, lloré, me desesperé, grité, seguí cada uno de mis impulsos y no me arrepiento de nada, no hay nada más rico que dejarse fluir por la libertad con la que todos nacemos", publicó en esa ocasión la ahora detenida.Posada antecedió este texto diciendo que a sus entonces "casi 26 años" "puedo decir que ya pasé por mi etapa de berrinches, mi etapa materialista, mi etapa de 'yo tengo la razón', mi etapa de sentirme invencible, la de fiesta y locuras, mi etapa conformista".A eso agregó: "En algún momento decidí no conformarme ni con mucho, ni con poco, sino conformarme con ser feliz, estar bien, ser libre de decidir qué paso tomar en mi vida y rodearme de amor".Antes de este texto, Posada incluyó en la publicación frases como "No nací para la rutina, siempre me aburrió" o cuestionamientos como "¿de qué sirve ser modelo a seguir para muchos, y no serlo ni para nosotros mismos?".Posada también había publicado sobre la poca utilidad de "una vida llena de apariencias" o de "llenarse la cara de maquillaje y andar arreglado el cabello cuando la verdadera belleza está en el alma"."¿Por qué mirar por un agujero de la pared cuando podemos salir y mirar todo el cielo?", había cuestionado también en una "reflexión" que concluía con no confundir la felicidad "con cosas que se acaban y que no nos llevaremos".Casi un año más tarde de esa publicación, ayer la locutora admitió tener relaciones empresariales con Lucrecia Muñoz, quien fue detenida en 2015 en Guatemala luego de que en el carro en que se trasladaba las autoridades encontraron $1 millón en efectivo, presuntamente vinculado al cartel de Sinaloa.El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, confirmó que Posada aparece como socia de Muñoz en dos empresas registradas, las cuales, según él, funcionaban como “fachada” para esconder actividades delictivas.