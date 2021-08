“A mi hija le quebraron las dos piernas y tiene daños internos; solo pedimos lo justo”: madre de menor atropellada

El reloj marcó las 9:40 de la mañana y Esmeralda P. estaba lista para salir de su humilde vivienda, construida de láminas y piso de tierra, ubicada en la comunidad Bendición de Dios, de Apaneca, en Ahuachapán. Esmeralda, de 17 años, cursa segundo año de bachillerato y se dirigía a su centro de estudios ubicado en el municipio vecino de Concepción de Ataco, a entregar unas tareas.

Decidió abordar una mototaxi con dos familiares más, cada una llegó a su destino, Esmeralda a la parada de autobuses de la entrada de Concepción Apaneca.

Al llegar al lugar, Esmeralda recordó que cruzó la carretera, y al estar en la caseta fue impactada por un vehículo, conducido por el médico Rafael Edgardo Arévalo, exdiputado de ARENA, y padre del alcalde de Sonsonate, Rafael Arévalo, quien se quedó en el lugar de los hechos tras el incidente.

“Solo recuerdo cuando estaba en el suelo y haberme visto las piernas quebradas, luego desperté cuando iba entrando al hospital, y la cabeza me sangraba”, expresó la adolescente.

El hecho ocurrió el 23 de julio en la salida del municipio de Apaneca, sobre la carretera que conduce hacia Ahuachapán, y desde ese día, familiares de Esmeralda aseguran que su hija lucha entre la vida y la muerte.

“Estuvo tres días en el hospital nacional de Ahuachapán, sólo con antibióticos para calmar el dolor, luego, la trasladaron al hospital de Santa Ana, y al realizarle radiografías, los médicos dijeron que tenía quebradas las dos piernas y necesitaba cirugía, pero que tenía que esperar cupo. Mientras tanto, ella se desmayaba de los dolores y decía que ya no tenía fuerzas para luchar por su vida, fue ahí donde tomamos la decisión de llevarla a un médico particular, por fe la movimos, porque no teníamos dinero”, recordó Marleny Césped, madre de la joven.

La madre añadió que al momento de ser intervenida en el centro médico particular de Santa Ana, le detectaron a Esmeralda dificultad para respirar y comenzó a expulsar coágulos de sangre, debido a los golpes internos tenía una infección pulmonar que se transformó en pulmonía.

A la fecha, Esmeralda ha sido intervenida quirúrgicamente, en cada pierna tiene clavos y platino, además del tratamiento para los pulmones y el corazón, ascendiendo a un gasto de más de $8,500, según confirmó la familia.

Familiares llevaron el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusando a Arévalo de lesiones culposas, y el juez del Juzgado de Paz de Apaneca, decretó el miércoles que el caso pasa a la fase de instrucción con medidas alternas a la detención.

“El representante de la víctima presentó un monto de gastos bastante fuerte, y la aseguradora solo está ofertando una mínima cantidad, que es algo risible”, aseguraron los fiscales del caso.

“Lo que le estamos pidiendo es lo justo. A mi hija le quebraron las dos piernas, y tiene daños internos; en la audiencia presentamos las pruebas (facturas) de todos los gastos que hemos tenido, y los que nos faltan, porque ella sigue con tratamientos, más las terapia, para que vuelva a caminar, en unos seis meses”, expuso la madre.