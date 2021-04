"A mí mamá le dijeron que me daban un mes de vida". Veintitrés años después compone alabanzas

Nació tres meses antes del término de la gestación y los siguientes seis meses los pasó en una incubadora, en el hospital Bloom. Los médicos le decían a su madre, que iba a vivir un mes y que luego iba a morir. Pero no fue así.

Los médicos se equivocaron, ya que 23 años después Nahún González es cantante de música cristiana, toca la guitarra, el teclado y lo hace como todo el maestroen el que se ha convertido frente al grupo de jóvenes del ministerio de Alabación de la iglesia Tabernáculo de Fe, de Ciudad Delgado.

Nahún es un joven menudo que mide 1 metro 59 centímetros y pesa 120 libras. Pero su peso y su tamaño no importan para este joven que solo quiere salir adelante luego de todos los padecimientos de salud en sus primeros meses de vida.

El mismo cuenta que fue hasta cuando tenía seis años que comenzó a comprender que había pasado por un largo proceso de tratamientos médicos para ir ganando peso y para que su organismo lograra un balance que le permitiera desarrollarse de forma igual o similar a otros niños de su edad.

"A mí mamá le dijeron que me daban un mes de vida; cuando nací, no me daban esperanzas de sobrevivir, por el bajo peso, infecciones, y todo eso, pero mi mamá nunca perdió la fe y siguió cuidándome, y siguió adelante", comentó Nahún.

El joven ha grabado ya tres alabanzas cristianas para honrar a Dios por todos los favores que le ha permitido a lo largo de sus 23 años, es un amante de la música y del diseño gráfico. A diferencia de su otro hermano, él no se ha casado, ya que por el momento está enfocado en sus estudios, en su trabajo y en su familia.



"Las canciones que tengo las he subido a Youtube. Todavía no las tengo en un disco, solo de forma digital, pero las he escrito para alabar a Dios y para agradecerle todo lo que ha hecho por mí y por mi familia", explicó. "Hazme Saber", "Fuiste tú" y "Tu Color", son las tres alabanzas con las que ha comenzado a dar sus primeros pasos como solista y compositor.

Aparte de la música, Nahún está estudiando diseño gráfico en línea, también trabaja con serigrafía y en el futuro quiere poner en práctica sus conocimientos de diseño gráfico para elaborar una línea personalizada de ropa y accesorios, fundar alguna fábrica y dar empleo a jóvenes con deseos de superación. Además, tiene entre sus planes poder apoyar económicamente a sus padres Ricardo y Marleny.

"Es admirable cómo ha obrado la mano de Dios en la vida de Nahún", dice el pastor general, Óscar Sánchez, sobre el miembro y líder de su iglesia. "En la iglesia es uno de los líderes de la adoración y alabanza, no hay duda que el ánimo de la gente es el que soporta las enfermedades", agregó el líder religioso de esa populosa ciudad ubicada al norte de la capital salvadoreña.

Josué González, de 27 años, es el único hermano de Nahún, ya que antes de que él naciera, estuvo dentro de la familia Bryan, quien murió siendo un niño por una grave neumonía. "Yo pienso, que si mi hermano Bryan no hubiera muerto, yo no existiera, ya que vine al mundo luego que él falleció por una grave neumonía. Solo Dios sabe los caminos y los propósitos de cada uno de nosotros", declaró.

Como joven se animó a dar un consejo a los niños y a los chicos de su edad, y es que se acerquen a instituciones o programas en los que puedan aprender un oficio o a tener nuevos conocimientos para su bien y el de sus familias. "Luego de la pandemia del covid-19 he podido ver que muchos jóvenes se han decepcionado, que no quieren estudiar ni trabajar, y que a veces no respetan a su padres o a personas de mayor edad, a los viejos, pero mi consejo es que corrijan eso para que tengan éxito en la vida", declaró.