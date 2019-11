“A mí risa me da… que vaya preparando el presidente otros $50 mil”: Davidson demandará por difamación a Bukele tras acusación de hurto de armas

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y máxima autoridad del partido ARENA, Gustavo López Davidson, dijo que acusará al presidente Nayib Bukele de difamación luego que este lo señalara de hurtar “cargamentos de la Fuerza Armada” y de una “estafa agravada a la institución”.

Davidson dijo esto en la noche del jueves durante un enlace telefónico en El Noticiero, de canal 6, minutos después de que Bukele anunciara en Twitter la acusación, que fue formalizada este viernes mediante un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) interpuesto por el ministro de la Defensa Francis Merino. Dicho funcionario explicó que se deriva de una permuta en 2016 con una empresa de Davidson.

“A mí hasta risa me da y yo no tengo ningún problema de que pongan cualquier cosa en la Fiscalía. Creo que entre más transparente pueda ser cualquier cosa es mejor, así que lo haga el señor ministro, lo tomamos de una manera muy madura y tranquila, y francamente me tiene sin cuidado”, aseguró Davidson en la llamada.

Dijo que sí es proveedor de equipos y armamento del Ministerio de Defensa, de la Fiscalía General de la República y de “muchas instituciones del Estado” pero descartó que se haya apropiado de “esto y lo otro”.

“Mejor que vaya preparando el presidente (Bukele) otros $50 mil por andar hablando cosas que no son”, dijo, y confirmó que lo acusará de difamación.

“¿Es esta la voz de alguien que está tranquilo y es inocente? ¿Por qué no acepta directamente que su negocio principal es vender armas y cambia el tema?", respondió Bukele en Twitter en referencia a las declaraciones de Davidson.

Bukele aseguró también que “Gustavo López y Rodrigo Ávila están en contra del Plan Control Territorial porque, para ambos, su principal negocio es la venta de armas”. “Se lucran de la sangre del pueblo y entre menos sangre, menos lucro. Dios les dará su recompensa”, tuiteó.