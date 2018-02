A pocos meses de decir adiós al tráfico en zona de rancho Navarra. Este es el avance de los trabajos

El ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, dijo que el porcentaje de avance en la construcción del paso a desnivel en la autopista Comalapa por rancho Navarra es del 49%.

El funcionario aseguró que con este proyecto se logrará tener el primer corredor libre de semáforos. “El objetivo del MOP no es la “constructivitis”, no es construir por construir, no es buscar algunas razones para estar ocupado. Resulta que rancho Navarra representa el último de los obstáculos de un corredor que atraviesa San Salvador”, expresó en la entrevista de canal 12.

Dicho corredor conecta desde la autopista Los Chorros, pasando por el bulevar Monseñor Romero hasta el bulevar de Los Próceres y por el desnivel Bienvenido a Casa tomando la incorporación a la autopista a Comalapa hacia el aeropuerto y de igual forma en sentido contrario.

La obra está programada para finalizar en el mes de abril. “Ya nos encontramos en pleno verano, en plena ejecución con una eficiencia bastante alta de producción. Mantenemos las 24 horas de trabajos”, sostuvo Ayala

La obra es ejecutada por el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) por un monto de $21 millones, provenientes de la emisión de títulos valor. “Es un proyecto complejo, no lo voy a negar, desde muchísimos puntos de vista, legales, finacieros, técnicos, administrativos”, dijo el funcionario.

Anunció también que este año comenzarán con la primera etapa de un plan de semaforización inteligente en San Salvador. “Significa dotar de un centro de control y generar toda una tecnología para que estas unidades capten datos y determinen cambios dependiendo de, realmente, cómo se maneja in situ las cargas (vehiculares)”, dijo.

Otra de las medidas de agilización de tráfico es la que implementará el Viceministerio de Transporte (VMT) desde el próximo miércoles 14 de febrero que consistirá en habilitar un tercer carril reversible en la autopista Los Chorros, desde El Poliedro hasta la zona conocida como la Pedrera, de 5 a 8 de la mañana para ingresar de occidente a Santa Tecla.