A prisión implicados en homicidio de niño

Contrario a cuando los presentaron ante los medios de comunicación, los dos imputados en el caso del homicidio del menor José Julián Martínez Trinidad, de nueve años de edad, no emitieron ninguna declaración durante la audiencia inicial en su contra, celebrada ayer por la mañana en el Juzgado de Paz de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.

De todas formas, el juzgado ordenó enviar a prisión a José Antonio Cruz, de 74 años de edad, y a Pablo Gilberto Martínez Vásquez, de 18, ambos señalados como los responsables de la muerte del niño, el primero en calidad de autor intelectual y el segundo por ser el autor material, como lo confesó ante los medios el pasado lunes.

El anciano tuvo que ser cargado en hombros por Martínez Vásquez a su llegada al tribunal, ya que su salud se ha deteriorado al estar detenido y el juzgado ordenó mandar a traer una silla de ruedas para movilizarlo.

Cuando fueron presentados a los medios Martínez Vásquez, primo del menor asesinado, aceptó haber cometido el crimen e indicó que lo hizo porque el anciano le ofreció pagar $500.

"Yo lo maté porque él (Cruz) me dijo. Me dijo que me iba a dar $500 para que lo matara porque él no lo quiere. $500 me iba a pagar y no me pagó", dijo ante los medios de comunicación.

Sin embargo, ayer durante la audiencia inicial y a sugerencia de la defensa particular, el joven no confesó el crimen ante el juez y prefirió guardar silencio, como parte de la estrategia de defensa.

A pesar de esto, las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) permitieron al juzgador tener los suficientes indicios para enviar a prisión preventiva a los dos acusados.

Carlos Rivas, el fiscal del caso, dijo que aunque el acusado de matar al menor no haya aceptado el crimen ante el juez existen otros y suficientes elementos de prueba para que el proceso siga su marcha y los imputados sean enviados a prisión preventiva.

"En teoría sí existen más evidencias que incriminan a estos sujetos en la comisión de este homicidio", afirmó el fiscal.

Sobre el tercer imputado señalado como cómplice por la Policía Nacional Civil (PNC), el fiscal aseguró que están realizando las investigaciones necesarias, pero que no ha sido posible incluirlo en el caso que ya se lleva contra los dos imputados enviados ayer a prisión.

años de edad tenía José Julián Martínez, asesinado el viernes anterior.