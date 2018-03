A prisión mujer que fotografió a su hija de 8 años desnuda

Lee también

El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla decretó la detención provisional en contra de Yanira G., quién es acusada de tomarle fotografías desnuda a su hija de 8 años.Según la Fiscalía General de la República (FGR), el esposo de la imputada encontró en el celular de su cónyuge las fotos de la menor, por lo que decidió interponer una denuncia.Las investigaciones señalan que la acusada le tomó 23 fotografías a la niña cuando estaba dormida, las cuales envió a otras personas. Sin embargo, la defensa dijo en audiencia que esas imágenes eran para el álbum familiar, y que no tienen contenido pornográfico. La acusada dijo que iba interponer una denuncia contra su esposo por violencia intrafamiliar.La fiscal del caso no brindó declaraciones porque el caso está en reserva. De igual manera los abogados no brindaron declaraciones.Luis Reyes Deras, el juez que conoció el caso, es el mismo juez que le decretó la detención temporal a Max González, mejor conocido como Gordo Max; José Ernesto Regalado y dos imputados más, acusados de pagarle a una red de tratantes para tener relaciones sexuales con menores de edad.