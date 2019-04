A prisión por amenazar de muerte a una jueza

Un hombre fue enviado a prisión acusado de amenazas de muerte en perjuicio de la jueza Primero de Paz de Apastepeque, en San Vicente, informaron fuentes oficiales.

La audiencia inicial se celebró el martes en la tarde en el Juzgado Primero de Paz de San Vicente, adonde comparecieron el imputado y la víctima, y luego del proceso se resolvió que pasara a instrucción formal con detención provisional.

El hombre, identificado como Reimundo Iraheta Rivera, de 42 años de edad y residente en el caserío Santa Paula, del cantón San Nicolás, de Apastepeque, amenazó a la funcionaria durante una audiencia reciente presidida por ella, en la que Iraheta estaba en calidad de víctima.

"Se solicitó que se practicara un análisis clínico sobre su salud mental, quien acusaba a su hermano y mamá. Al leer el dictamen en el que se informaba que él no tiene padecimiento alguno, comenzó a decirme que me iba a meter las balas, que no sabía adónde iba a quedar", manifestó la juzgadora.

El implicado, con actitud violenta, fue capturado en el momento en dicho tribunal, a quien posteriormente la Fiscalía le dictó orden de captura por el delito de amenazas.

La jueza manifestó que Iraheta ya ha enfrentado otros procesos en el juzgado que ella preside, incluyendo uno en el que había lesionado en la cabeza a su madre con un ladrillo.