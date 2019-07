A prisión profesor acusado de agresión sexual contra estudiantes

El Juzgado de Paz de San Juan Talpa, en La Paz, decretó que el profesor Francisco Antonio Aragón Ramírez, de 48 años, permanezca en prisión mientras se desarrolla el proceso penal en su contra por el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz.

La audiencia inicial del caso se realizó la mañana de este miércoles. Un grupo de personas que portaban carteles con mensajes de apoyo hacia Aragón Ramírez, y que se identificaron como familiares y amigos, se concentró afuera del tribunal durante el desarrollo de la audiencia.

El caso contra el docente ha sido declarado con reserva total por el Juzgado de Paz.

El Juzgado además ordenó la instrucción formal para otro docente de la misma institución educativa, señalado también de delitos sexuales contra estudiantes menores de edad. Contra él la Fiscalía emitió orden de captura la semana pasada, no obstante, el docente, de quien no se proporcionó su identidad, no ha sido detenido.

Por una confusión, fuentes policiales reportaron el viernes pasado la captura de los dos maestros, pero posteriormente aclararon que el imputado José Osmín Corea Guandique, de 23 años, procesado por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, y remuneración por actos sexuales o eróticos, no es docente, y que fue arrestado en otro procedimiento.

De acuerdo con la denuncia de padres de familias, ambos profesores habrían abusado de varios niños y niñas, principalmente de las edades de entre 5 a 8 años, aprovechando que eran maestros de primer ciclo en el centro escolar cantón Amatecampo de San Luis Talpa.

Según la fuente, el caso fue conocido por la denuncia interpuesta por un grupo de padres de familia que habrían conocido de los abusos sexuales cometidos por los maestros, a través de testigos y de sus propios hijos.

Los dos profesores se encuentran suspendidos de sus labores desde hace más de un mes, cuando iniciaron las investigaciones en su contra.