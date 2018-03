A pulso aprobación de presupuesto 2017 sin votos de ARENA

Lee también

El FMLN no desistirá y en la sesión plenaria de hoy de la Asamblea Legislativa intentará obtener los 43 votos para aprobar el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017, pese a que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aceptó el lunes en la comisión de hacienda que tienen un faltante de $273 millones: $227 millones para el pago de deuda de pensiones y $46 millones para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), sin contar que no contemplan el 100 % del escalafón de salud y de ley de veteranos de guerra ni el subsidio a la energía eléctrica.El diputado y secretario general del FMLN, Medardo González, dijo ayer que esperaban llegar a un acuerdo con ARENA, pero tras la decisión de los tricolor de poner una pausa a las mesas de diálogo, esto ya no es posible, por tanto, buscarán el consenso con los partidos GANA, PCN y PDC, quienes han sido aliados desde que ganaron el poder del Ejecutivo en 2009.“Nosotros nos mantenemos en la postura de la propuesta (del presupuesto); sin embargo, bueno, esperamos que de aquí al jueves (hoy), horas faltan, esperaríamos, y ojalá así sea, que nos pongamos de acuerdo para aprobar el presupuesto mañana jueves”, declaró González al salir de una entrevista de televisión en “Frente a frente”.En la misma línea se pronunció el secretario de Gobernabilidad de la Presidencia, Franzi Hato Hasbún, quien llegó ayer a la Asamblea Legislativa para entregar una propuesta para que se declare 2017 como año de la promoción de la cultura de paz. “Se está tratando buscar ahora (ayer) que se apruebe. Nosotros queremos la aprobación del presupuesto mañana (hoy) si es posible. Estamos confiados de que se puede hacer”, dijo.ARENA anunció este martes que dejaba en pausa las mesas de diálogo porque el Gobierno y el FMLN incumplieron un acuerdo que firmaron el 10 de noviembre de 2016 donde establecieron presentar el proyecto de presupuesto con ajustes, tras incluir pago de pensiones, IPSFA, ley de veteranos y el 100 % del escalafón para empleados de salud.El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, también amenazó con retirarse definitivamente de las mesas en caso de que el presupuesto se apruebe con 43 votos.Aunque en un inicio esto también se respaldó por los partidos GANA y PCN, esa posición ha ido cambiando. Por ejemplo, están proponiendo mover fondos de algunas partidas, a excepción de salud, seguridad y educación, para financiar solo el 90 % o 95 % del escalafón de los empleados de salud que tengan salarios hasta de $2,000, y ya no el 100 %. El Gobierno contempla dar el escalafón para el 80 % de empleados que ganan menos de $1,500.Además, el diputado del PCN, Mario Ponce, plantea que se podrían reorientar al menos $100 millones para el pago de los primeros cuatro o seis meses de amortización a la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), mientras encuentran una fuente de financiamiento. El legislador del PCN señaló que de nada serviría aprobar el presupuesto sin correcciones porque la Sala de lo Constitucional inmediatamente lo declararía inconstitucional.Según el ministro de Hacienda, se requiere un total de $227 millones, y su propuesta es financiarlo con una emisión de bonos, pero requiere de ARENA para los 56 votos. La otra vía para financiar leyes dijo que era ponerle más impuestos a la población.“Nosotros sí podemos moverlo y podemos hablarlo con el ministro de Hacienda y con el mismo partido de Gobierno. Decir: ‘Mira, podemos trasladar fondos de esta cartera de Estado a esto porque aquí tenemos algunas prioridades que cumplir’”, dijo el jefe de fracción del PCN.El jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, dijo que es necesario reforzar la partida presupuestaria de los veteranos de guerra, pues solo están contemplados $2 millones, dar más fondos a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General. Vásquez sostuvo que hasta ayer no habían tomado la decisión de respaldar el presupuesto y que mantenían sus condiciones, pero está claro que darán sus votos “sea como sea, hoy, mañana, después, en un año”.El secretario general del FMLN indicó que para modificar el presupuesto, primero, la Asamblea Legislativa tendría que aprobarlo y después hacer las reformas. Además, alegó que a la Fiscalía General ya le asignaron fondos para contratar a 100 fiscales.“Nosotros hemos dicho que vamos a votar siempre y cuando se comprometa el Gobierno a resolver varios temas que aún no están en el presupuesto general de la nación. Lo que sí somos claros nosotros es que no vamos a estorbarle al Ejecutivo en que el proceso de inversión se pueda detener, ni que las instituciones se paralicen por no tener un presupuesto aprobado”, indicó Vásquez. El presidente de la Asamblea y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dijo que hasta ayer no había dictamen, y para eso se requieren seis votos, y veía imposible aprobarlo hoy.En tanto, el diputado de ARENA Donato Vaquerano sostuvo que sería un error aprobarlo y que solo les funcionaría los primeros tres meses del año. “El problema es que se va a continuar con la misma dinámica que nos han llevado al problema tan grave que estamos viviendo actualmente, porque son presupuestos mentirosos que lo único que hacen es seguir endeudando al país”, dijo.