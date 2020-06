"A veces, me toca pasar a puro café con pan, es lo que hay": Octagenario en San Rafael Cedros necesita ayuda para sobrevivir

Residente del Caserío El Atachil, Cantón El Espinal, del municipio de San Rafael Cedros, Rogelio Cruz, de 89 años, expresa la difícil situación, que vive a diario por no tener a alguien que vele por él.

Cruz, reside en una casa hecha de carpetas, las cuales logró obtener buscando en la calle y otras,fueron donadas por vecinos y conocidos. Residentes cercados al octogenario, aseguran que la avanzada edad de Cruz, lo ha llevado a padecer de pérdida de memoria a corto plazo, enfermedad que nunca ha sido tratada ni evaluada por un especialista.

Rogelio, manifiesta estar en el abandono, afirmó que no tiene hijos, ni esposa. Confirmó que quien pasa al tanto de su situación, es una sobrina que vive a escasos metros de donde él construyó su casa con carpetas. El octogenario asegura que es su sobrina la que verifica que la comida no le falte, aunque en los últimos días la situación no ha sido fácil, ya que su sobrina fue suspendida temporalmente de su trabajo y eso,ha hecho que los alimentos en el hogar de la sobrina comiencen a escasear, por lo que en su casa igual.

Padecimiento. El anciano sufre de perdida de memoria a corto plazo, y no está recibiendo tratamiento.

"A veces, me toca pasar a puro café con pan, es lo que hay, porque yo no le puedo exigir a mi sobrina que me de los tres tiempos de comida, no es su responsabilidad eso. A mi avanzada edad, ya nadie me va dar trabajo, más con eso que olvido rápido las cosas, antes que hubiera cuarentena en el país, salía y la gente que me conoce me regalaba cositas, para ir pasando el día", dijo Rogelio Cruz.

Al consultar sobre la situación del octogenario, con los residentes cercanos a él, estos confirmaron que es alguien solo y que en su juventud, se dedicó al trabajo de la agricultura, pero en la actualidad no tiene ingresos, y son ellos quienes de vez en cuando, le llevan alimentos, ya que conocen que en su humilde casa lo que siempre falta es la comida.

"Nosotros aquí nunca hemos visto que lo vengan a visitar, siempre esta solo", dijo un vecino del anciano.

En uno de los momentos lucidos, que tiene Rogelio Cruz, confesó que hasta el momento no ha recibido ayuda de parte de la municipalidad, ni del gobierno central, asegurando que cada día que pasa la situación en su hogar es más crítica, por el tema de los alimentos. Hizo el llamado a todas las personas de buen corazón que deseen ayudarlo con víveres. Además, los vecinos, dijeron que lo ideal sería que lo evaluara un médico, para que pudieran tratarle el problema de la perdida de memoria que padece. Por lo que facilitaron el número telefónico de su sobrina 7474-6787,

"Cualquier ayuda será una bendición para él, la situación es complicada del anciano, uno ayuda cuando puede, pero también padecemos necesidades nosotros, las cuales por nuestra edad nos rebuscamos por resolver, entonces si hay gente de buen corazón que desee ayudarlo con alimentos, creo que sería de gran ayuda para él", dijo una residente del lugar, quien pidió anonimato.