“A veces yo decía a mi mamá ya no quiero ir”, dice sobreviviente de cáncer infantil

Originario de Apastepeque, San Vicente, cuenta que fue diagnosticado con cáncer infantil a los seis años de edad y desde entonces comenzó un largo tratamiento para poder curarse con apoyo de la Fundación Ayúdame a Vivir y el Hospital Benjamín Bloom, donde fue ingresado un mes para recibir el diagnóstico de que tenía leucemia.“Comencé el tratamiento, y así nos tocaba viajar desde Apastepeque hasta la capital para recibir el tratamiento, y gracias a Dios tuve la recompensa y ahora soy sobreviviente y es una gran bendición para mí”, expresó.Los ingresos por las quimioterapias, que para entonces se llamaban altas dosis, implicaban estar hospitalizado cinco días, por lo que sus padres y abuela se turnaban para cuidarlo. “Lo que yo me recuerdo, a uno no le gustan los hospitales, y uno siempre quiere estar en casa jugando con mi hermano y no se podía. Lo que me recuerdo también que la comida no me gustaba y los pinchones que eran seguido”, comenta el joven.Reconoce que hubo momentos en que le decía a su mamá que no quería seguir con el tratamiento. “Ella me decía te voy a comprar un juguete o te voy a llevar a comer aquí para que fuera al hospital a recibir el tratamiento”, agregó. Su madre es maestra y con una compañera docente le enviaba las tareas que tenía que hacer para que no perdiera el año lectivo.También recuerda que algunos de sus amigos, también pacientes, no lograron superar el cáncer. De ahí que participa activamente en visitar periódicamente a los pacientes y familiares en la fundación para motivarlos a perseverar.