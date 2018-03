ABANSA y FUNDE suman sus denuncias por espionaje

Lee también

Dos casos más de espionaje fueron denunciados ayer en el transcurso de la mañana. La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) alertaron que dentro de sus oficinas habían aparatos por medio de los cuales podrían haber sido víctimas de escuchas, así como ha sucedido en otros casos.FUNDE informó ayer mediante un comunicado que “el día 16 de enero se encontró un dispositivo de audio telefónico, colocado como parte del cableado del teléfono directo de la oficina de la Dirección Ejecutiva”. Describió el artefacto encontrado en las oficinas como un aparato de audio “de transmisión inalámbrica sobre línea telefónica, con regulador de potencia y frecuencia incorporado”.Aseguraron que luego de que organizaciones como FUSADES, CAMARASAL y ANEP denunciaron el hallazgo de aparatos electrónicos que daban indicio de que eran víctimas de espionaje, contrataron a una empresa especializada para realizar una búsqueda de dispositivos en cuestión.“Este hecho significa también una agresión política a la Organización Mundial Transparencia Internacional, de la cual la FUNDE es su representante en El Salvador”, dijo la organización.El miércoles 25, Transparencia Internacional difundió un informe sobre la percepción de la corrupción, en el que se catalogó al país como uno de los más corruptos del mundo para 2016.FUNDE dijo que el pasado 26 de enero presentó una denuncia ante la FGR para que iniciara una investigación profunda “de lo que apunta ser una práctica extendida de espionaje a la sociedad civil organizada”.La junta directiva de ABANSA, compareció ayer en una conferencia de prensa para informar que el pasado lunes, en uno de los techos de las oficinas administrativas de la gremial, ubicadas en la colonia Escalón, hallaron un dispositivo inalámbrico de fabricación israelí, capaz de captar las conversaciones en un área de 15 metros, y de transmitirlas en un radio de hasta 600 metros.“Nos preocupa que ya este evento es sistemático, ya que otras gremiales también han reportado básicamente el mismo hecho. No vemos la necesidad de estar espiando a una gremial.“Nosotros somos abiertos y transparentes para que cualquier persona que desee conocer nuestra opinión sencillamente pregunte y nosotros vamos a expresar lo que pensamos sobre los temas que afectan al sistema financiero”, indicó el presidente de ABANSA, Raúl Cardenal. La gremial no tiene idea desde que fecha pudo haber estado funcionando el aparato en el interior de su local. Cardenal dijo que no podían señalar a un responsable.ABANSA, al igual que FUNDE, contrató a una empresa especializada para realizar una búsqueda de dispositivos en sus instalaciones.El presidente de la gremial de bancos detalló que el aparato se encontró el lunes por la noche. La empresa contratada finalizó la revisión de sus instalaciones el miércoles pasado.“No podemos determinar qué institución es la que está involucrada en este incidente”, reiteró Cardenal, quien añadió que “lo que nos comentó el técnico de la empresa que hizo la investigación es que estos dispositivos son de venta controlada, que generalmente se venden de una autoridad a otra autoridad”.La FGR recibió el pasado jueves 26 de enero un aviso de parte de ABANSA para que se investigue lo que ellos denominan “captación ilegal de comunicaciones” en sus instalaciones, lo que a su juicio se constituye en la violación a los derechos a la intimidad y privacidad.“Solicitamos a las autoridades que investiguen a fondo estos hechos delictivos que afectan la seguridad física y jurídica de los ciudadanos, indispensables para el desarrollo de nuestro país”, expresó Cardenal como parte del comunicado emitido para dar a conocer la situación.La gremial anunció que tomará nuevas medidas de seguridad. Hasta ayer, la PNC no había notificado a la entidad si haría una inspección en sus instalaciones.