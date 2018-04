ANDA aún no contrata supervisores para remodelar Las Pavas

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Felipe Rivas, dijo ayer que todavía “la orden de inicio en firme” no se ha generado para la remodelación de la planta potabilizadora Las Pavas, ubicada en el cantón El Papaturral, en el municipio de San Pablo Tacachico.

A Rivas se le preguntó si era cierto que la Embajada de Francia y la empresa Suez International S. A. S, que ganó la licitación para ejecutar los trabajos requeridos en Las Pavas, estaban incómodas por posibles atrasos en la obra.

“No tengo información de eso. Yo me reuní con el embajador de Francia y con la empresa (Suez), y no hay atraso; estamos con los tiempos adecuados. Sin embargo, la orden de inicio en firme no se ha generado porque falta la contratación de la supervisión. Los fondos para financiar la supervisión son proporcionados por el préstamo de $16.9 millones y eso tiene su propio procedimiento”, declaró el presidente de ANDA.

El 3 de marzo pasado, el presidente Salvador Sánchez Cerén dio por inaugurada la rehabilitación de la planta, la cual produce agua potable para 1.5 millones de habitantes del Gran San Salvador.

La inversión para remodelarla es de $78.4 millones, de los cuales $61.5 millones provienen del préstamo otorgado por Francia y $16.9 millones son parte del crédito complementario del BCIE. Luego de las intervenciones, ANDA prevé que la planta incrementará su producción de 509,760 a 691,200 metros cúbicos de agua potable por día. Es decir, que aumentará más de 100,000 metros cúbicos, que servirán para ampliar la cobertura del Área Metropolitana de San Salvador.

Ayer residentes de varias colonias cercanas a la zona del bulevar Constitución, en San Salvador, y del municipio de Mejicanos se quejaron porque no cuentan con el servicio de agua potable hace varios días.