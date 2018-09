ANDA debe mejorar lecturas para aplicar el cobro exacto

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Felipe Rivas, dijo que trabajan en mejorar la lectura de medidores y que próximamente darán a conocer el mecanismo para efectuar los descuentos a los usuarios que no reciban el servicio de agua potable. Esto en el contexto de la reforma que hizo el pasado jueves la Asamblea Legislativa a la ley de la autónoma sobre no cobrar facturas cuando el servicio no fue prestado.

"Eso lo vamos a anunciar más adelante en la medida que la legislación entre en vigencia, pero ya hay un estudio, ya hay un mecanismo determinado que se basa por supuesto en la lectura; pero también estamos usando unos factores que permitan hacer descuentos cuando no hay servicio", dijo Rivas.

Agregó que ya tienen avanzado un convenio con la Defensoría del Consumidor para dar seguimiento a los reclamos por la falta de servicio.

"Como sabíamos que teníamos este proceso de trabajo conjunto con la Asamblea, hemos pospuesto la firma para armonizar todo lo pendiente que podía surgir. Luego tiene otros aspectos muy relevantes que los estamos ya ejecutando, como es modernizar el área comercial, crear un sistema de capacitación y de auditoría", dijo.

Considera necesario que se hiciera esa reforma a la ley. "El tema clave es la lectura correcta. Sin embargo, debo decirlo, hay una serie de comunidades que se ven afectadas sobre todo cuando baja la producción de Las Pavas o cuando se agotan pozos. En esos casos eventualmente va a funcionar muy bien esta medida, porque es de aplicación directa", afirmó.

El presidente de la autónoma sostuvo que para ejecutar los procesos no van a contratar más personal, sino que capacitarán al que ya tienen. "Aquí hubo un crecimiento muy fuerte de personal y ya no vemos prudente que esa ruta continúe; sí en términos de capacitación, sí en términos de modernización de nuestro sistema, que se pueda resolver de manera inmediata", expuso Rivas.

Las reacciones las brindó luego de un evento de entrega de 70 factibilidades de servicio de agua potable y alcantarillado, que beneficiarán a 11,442 usuarios. Corresponden a 38 proyectos en 32 comunidades que pertenecen a los municipios de Soyapango, Panchimalco, Ciudad Delgado, Quezaltepeque, Concepción de Ataco, Ahuachapán, Santa Tecla, San Martín, Santa Ana, Cuscatancingo, Usulután, San Juan Opico, Metapán, San Marcos y Juayúa. De mayo a agosto, ANDA entregó 263 factibilidades.