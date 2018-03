ANDA entrega 147 factibilidades para construcción

Lee también

El otorgamiento de 147 factibilidades de agua potable para construcción de proyectos habitacionales, oficinas, hospitales, restaurantes y negocios en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), anunciaron ayer la Presidencia de la República y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).Los proyectos se ubican en Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, San Salvador y Mejicanos. El agua potable será suministrada desde la planta potabilizadora de Las Pavas, donde ANDA iniciará trabajos de rehabilitación y modernización electromecánica con fondos de un préstamo del Gobierno de Francia.“Sin la aprobación de los recursos para la modernización de Las Pavas hubiera sido imposible otorgar estos permisos, porque esto nos hubiese obligado a reducir el agua para muchas zonas de la capital, con el fin de conducirla a los nuevos proyectos”, dijo el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.Agregó que sigue pendiente de ratificación otro préstamo de $16 millones para obras físicas de la misma planta.El presidente de la autónoma, Marco Fortín, reconoció que la entrega de la factibilidad estuvo detenida mientras esperaban la aprobación del crédito. “La metimos en el congelador esperando poder garantizar que íbamos a poder dar el agua. Lo más cómodo para ANDA hubiera sido denegarla, pero no se trataba de frenar la economía”, expresó.Ángel Díaz, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), dijo que los proyectos generarán no menos de 136,000 empleos directos e indirectos y que la inversión supera los $1,000 millones. No obstante, señaló que uno de los principales problemas para el sector es la burocracia para los permisos. “Hoy conjuntamente con el Organismo de Mejora Regulatoria, el sector privado y las instituciones gubernamentales tenemos que encontrar soluciones sistémicas consensuadas al problema”, dijo Díaz.Sobre las obras en Las Pavas, Fortín dijo que trabajaron los términos de referencia para licitar y que podrían comenzar entre mayo o junio. “No es en sí la planta, sino la fabricación de los motores. Los motores son especiales, que tardan aproximadamente 10 meses en fabricarlos”, afirmó.