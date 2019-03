ANDA pierde el 50% del agua durante proceso de suministro

La mitad del agua que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) extrae de los recursos acuíferos del país se pierde durante el traslado hacia las viviendas que cuentan con el servicio de agua potable a través de un sistema de cañería.

"Hay un 50% de agua que efectivamente se pierde por fuga", admitió el presidente de la autónoma, Felipe Rivas, "pero la mayor cantidad de agua está siendo consumida por la población y no es facturada, es decir, hay mucha conexión ilegal. Además, hay mucha industria que está haciendo uso indebido del recurso", intentó minimizar el funcionario.

La ANDA ha elaborado un proyecto que requiere la inversión de casi $50 millones para la renovación de tuberías o la reparación de las que están dañadas, solo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), pero ejecutarlo tardaría entre dos o tres años.

No obstante, para la ANDA no es nada fácil hacerse de tan millonaria cifra. Sus finanzas no cuadran. Sus ingresos cubren solo el 70 % de los costos por la prestación del servicio, sin sumar a la cuenta el mantenimiento y la rehabilitación de los sistemas con indicios de estar casi obsoletos, apunta el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH) lanzado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2017.

Solo por poner un ejemplo, los ingresos de la autónoma para 2003 sumaron $74.6 millones, mientras que los gastos ascendieron hasta $122.4 millones. Esos datos están plasmados en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que recoge el referido Plan.

Cinco años más tarde, en 2007, la situación no varió mucho. Mientras los ingresos sumaron $89.5 millones, los gastos alcanzaron los $121.6 millones.

"Para operar normalmente, la ANDA recibe transferencias gubernamentales importantes, que en algunos años han llegado casi al 50 % de sus ingresos", reza el documento de Medio Ambiente.

El PNGIRH subraya que la brecha o desequilibrio permanente en el autofinanciamiento de la ANDA se debe a un incremento significativo en los costos unitarios de producción en contraposición con una baja tarifa de facturación.

Esos costos de producción pasaron de ser $0.21 por metro cúbico (1,000 litros) en 1994 a $0.72 para 2011, mientras la facturación por metro cúbico se quedó en apenas $0.29, de ello resulta un déficit de $0.43 por cada metro cúbico servido.

Aunado a lo anterior, el Plan plantea que la estructura tarifaria de la ANDA no corresponde a ningún criterio específico y el servicio de alcantarillado no guarda ninguna relación con los volúmenes de agua, por lo que la autónoma cae en la obligación de un subsidio generalizado.

"En síntesis, la gestión de la ANDA, con la permanente brecha entre el costo real del metro cúbico y los aumentos en las tarifas de agua, efectivos solo en ciertos grupos de usuarios, estos aumentos son insuficientes y no le permiten ser una institución sostenible", concluye el documento del MARN.

Desde 2004 hasta 2012, el valor del subsidio acumulado de la ANDA representó un promedio de $66 millones anuales, afirma el PNGIRH.