ANDA recibe 10 camiones cisterna donados por China

En más de $920,000 se valora la donación de 10 camiones cisterna que realizó la República Popular China a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Esta donación ya se había anunciado, pero fue hasta ayer que se realizó de manera oficial la entrega de las pipas.

Al evento asistió la embajadora de China en El Salvador, Ou Jianhong, quien reiteró que la entrega de esta donación no representa ningún otro interés.

"Quiero reiterar nuevamente, la asistencia no reembolsable de China a El Salvador no tiene en absoluto condicionamiento político, no procura recompensa particular ni intervención en asuntos internos", declaró la diplomática.

La donación de las pipas está enmarcada en el plan de cooperación que se estableció entre las dos naciones para un período de tres años y por un monto de $150 millones.

En ese sentido, Ou declaró que todavía tienen que explorar más campos en los que pueden apoyar con la cooperación china.

Principalmente las pipas se utilizarán en tareas de abastecimiento de agua en la zona del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), indicaron las autoridades. De hecho, la diplomática dijo que entendía lo que pasan las familias salvadoreñas a las que no les llega agua todos los días porque en China durante años los ciudadanos no tenían acceso pleno a los servicios básicos.

El presidente de la república dijo que la búsqueda de este tipo de donaciones se enmarca en "el intenso trabajo que ha realizado mi gobierno en un tema crucial para la vida y el bienestar de El Salvador: la gestión integral y seguridad hídrica".

De igual forma, el mandatario se refirió a la situación que enfrentaron los diputados durante la semana luego de que se aprobara la conformación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en la que se incluyó representantes de varios sectores y que el pasado jueves los mismos diputados acordaron que los acuerdos tomados en el tema quedaran sin efecto.

"Reitero, este 22 de marzo, día mundial del agua, con toda firmeza que durante mi gobierno no permitiré la privatización del agua", declaró el mandatario.