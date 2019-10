ANDA rehabilitó pozo abandonado durante diez años

Un pozo que se encontraba abandonado en la colonia Las Margaritas 5, en el municipio de Soyapango, San Salvador, fue rehabilitado ayer por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el cual llevaba diez años en abandono, según lo informó ayer el presidente de la entidad, Fréderick Benítez Cardona.

De acuerdo con Benítez, con el funcionamiento de este pozo muchas familias de la referida colonia serán beneficiadas con el recurso hídrico.

"Este pozo en Las Margaritas estaba abandonado. Según datos de la gente, de aquí son 10 años, porque en aquel entonces, según todos, Las Pavas era la solución para el problema del agua potable y eso es algo que, como podemos ver, no es la solución", destacó.

Con la incorporación de este pozo se estará beneficiando a unas 200 familias. Este restablecimiento es parte de las acciones de contingencia que realiza la ANDA en diferentes puntos del territorio nacional, ya que al rehabilitarlos, las colonias y comunidades contarán con agua de manera directa.

Hasta le fecha, han sido restablecidos 25 pozos, de los 48 que se encontraban en abandono.

Benítez agregó que los planes de contingencia se vienen implementando desde meses atrás y buscan que a la población no le falte el recurso.

En cuanto a la suspensión del agua que comienza hoy en diversas colonias del área metropolitana de San Salvador, reiteró que se debe a los trabajos en las plantas potabilizadoras, que consisten en la instalación de tres cisternas en las que se deben poner cuatro compuertas en cada una de ellas.

Lo anterior, de acuerdo con el funcionario, es porque en noviembre empiezan a venir los equipos de bombeo y es necesario que las cisternas estén listas.

Para este corte se han programado distintas acciones en beneficio de la población con la participación de 12 instituciones en la logística, así como la de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña para atender las zonas afectadas.

Los medidas implementadas por la ANDA han recibido varias reacciones ante los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, ante las que el presidente de la autónoma manifestó: "Así como los diputados me han invitado a mí a ir el día lunes a la Asamblea, con aire acondicionado, yo les digo a ellos que mejor vayamos a Las Pavas porque allá, así como estamos acá (Las Margaritas), les puedo explicar qué es un equipo de bombeo, una válvula, un motor y un impulsor. No es lo mismo que yo se los explique allá a que vean aquí cómo funciona. Les vuelvo a hacer la invitación a que me acompañen a Las Pavas en San Pablo Tacachico", expresó.

Para paliar el corte de agua, la ANDA hará uso de pipas, motobombas del cuerpo de bomberos y el reparto a los ciudadanos de 60,000 botellas con agua; son parte de las acciones que el Gobierno implementará en lo que se realizan las diversas obras de mantenimiento, que durarán 24 horas.

Para las colonias que son directamente abastecidas por medio del sistema Las Pavas, la autónoma reiteró que a los habitantes no se les cobrará el consumo de agua. Benítez enfatizó en que esto incluye, en promedio, unas 100 colonias.