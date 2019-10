ANDA repartirá este domingo botellas de agua en zonas afectadas por corte del servicio

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, informó que gracias a la coordinación de todas las entidades de Gobierno repartirán agua envasada a los habitantes de las comunidades más afectadas por la suspensión del suministro debido a las obras de mantenimiento en la planta de Las Pavas, en San Pablo Tacachico, La Libertad.

La distribución de las botellas iniciará este domingo a las 7:00 a.m. en colonias de los municipios de San José Villanueva, Santa Tecla, ambos en la Libertad; en Apopa, Soyapango e Ilopango, de San Salvador, así como otras zonas afectadas.

Gracias al enorme trabajo de nuestros compañeros de la planta de tratamiento logramos producir 100,000 botellas de agua para atender el plan de contingencia.��



Mañana empezaremos a distribuir DE FORMA GRATUITA el agua en las zonas más afectadas con el apoyo de la @FUERZARMADASV. pic.twitter.com/OMdD18fvS2 — ANDA (@ANDASV) October 26, 2019

Además de la entrega de agua embotellada, las autoridades gubernamentales han enviado camiones cisternas a algunas de las colonias afectadas para distribución del líquido.

En este punto, el titular de ANDA confirmó que 80 vehículos de Bomberos de El Salvador, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), ANDA y el Ministerio de Obras Públicas se encargan de dispensar el agua.

"Los trabajos que nunca se realizaron en la planta de ANDA de Las Pavas no se pueden realizar en 24 horas, por ello hemos activado a toda la institucionalidad de este gobierno, ya que no habrá agua en una buena parte del San Salvador desde hoy sábado hasta el próximo jueves", aclaró el titular de ANDA.

Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, explicó en su cuenta de Twitter que ordenó diseñar un proyecto que diera mantenimiento real a la planta potabilizadora en etapas y que causaran el mínimo impacto a la población. "Esto durará un par de días, luego de restablecer el servicio, tardaremos unos meses más en los trabajos que no generan cortes; pero, cuando terminemos, tendremos un gran salto en la cantidad y calidad de nuestra agua", expuso el mandatario.

Compartimos el detalle de las colonias donde se repartirá agua embotellada:

Soyapango:

El Progreso

San Antonio

Prados ll y lll

Montes lll; lV y V

Santa Eduviges

Conacastes

Coruña ll

San Ernesto

Los Ángeles

La Campanera

San Antonio ( cerca de las Flores)

Cruz de Piedra

San Luis

Santos ll

Bosques del Río

Margaritas lV y V

Kinder Reino de Dinamarca

Altavista:

Pol 3,7,9,10, 17,18, 19, 20 , 51, 60,66.

Cimas de San Bartolo ll y lll

Cumbres de San Bartolo

C.U. San Bartolo



Apopa:

Lourdes

Sarita

El Salvador

Vista Bella l y ll

San José

Cuscatlán

Mango Limón

San Antonio

San Nicolás

San Leonardo

Chintuc l y ll

Antiguo Cuscatlán:

Comunidad El Tanque frente a Multiplaza

Santa Tecla:

Com. Las palmeras

Cimas del Paraíso

Las Colinas

Alpes Suizos

San Salvador:

C.u. Monserrat

Costa Rica

Dolores

Brisas del Mirador

San Rafael

Los Lencas

Cuscatancingo:

María Auxiliadoras

Futura l y ll

Majucla

Lirios del Norte

Chandanta

Comunidades Unidas

Las Rosas

Montecarmelo

San Luis.

Santa Rosa

Sinaí

Trinidad

Veracruz

Vista Hermosa

Palacios

Villa Hermosa



Ayutuxtepeque:

Zapote

Abelina

Ascención

Santisima Trinidad

Monte Alberto l y ll

Monte Victor

Nobleau

MONTERREY

San Bernardo

Santa Rita

Fonavipo

Mejicanos:

San Roque

Chancala

Villa Rufino

Bethel

Com. 14 de julio

Icaco

El Porvenir

El.Progreso

El Coco

Lomas de Mónico

Santa Cruz



Ilopango:

San Bartolo Ticsa

Com..Altos de San felipe

Com.Bendición de Dios

Com. Italia

Com. Las Lilas

Com. La Esperanza

Com. Nuevo Amanecer

Com. Nuevo San felipe



Ciudad Delgado:

Casco urbano

Col. El Cortéz

EL Renacer

Alfa y Omega

Lot. La Maniagua