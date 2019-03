ANDA ya recibió los 10 camiones cisternas donados por China para mejorar abastecimiento de agua

Los 10 camiones cisterna donados hace dos semanas por el gobierno de China fueron entregados este viernes, de manera oficial, a la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

El donativo, según explicó Casa Presidencial (CAPRES), tiene como objetivo mejorar la flota de suministro en sectores donde la población salvadoreña enfrenta problemas de abastecimiento de agua.

"Los vehículos donados tienen un valor superior a los 920 mil dólares y reforzarán la capacidad de abastecimiento para atender los sectores críticos, población vulnerable, especialmente de la zona metropolitana de San Salvador, y emergencias por fallas en la red", expuso CAPRES.

Foto: CAPRES



Cerén manifestó sentirse orgulloso de concretar la donación, ya que refleja el avance que se ha tenido concretando los acuerdos de cooperación establecidos con la República Popular de China, como nuevo socio diplomático de El Salvador desde agosto de 2018.

"Nos llena de satisfacción entregar a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) camiones cisterna donados por la República Popular de China, como parte del Programa Bilateral de Cooperación acordado el año pasado", sostuvo el presidente.

Foto: CAPRES

El acto de entrega de los camiones fue presidido también por la embajadora de China en El Salvador, Ou Jianhong, quien sostuvo que este donativo "está lleno de la amistad del pueblo chino, al mismo tiempo que traen bienestar y apoyo a millones de familias y ciudadanos salvadoreños".

"Quiero reiterar, la asistencia no reembolsable de China a El Salvador no tiene en absoluto condicionamiento político, no procura recompensa particular ni intervención en asuntos internos", apuntó Jianhong.

Foto: CAPRES

Los 10 camiones cisterna fueron entregados en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, luego de que llegaran al país, el pasado 8 de marzo, junto a 15,000 computadoras laptop que ya fueron entregadas al Ministerio de Educación (MINED).

Donación de camiones cisterna busca fortalecer las capacidades de la @anda_oficial como ente rector de la provisión de agua potable a la población y tener condiciones para enfrentar situaciones de emergencia que se presenten en la red de suministro. pic.twitter.com/BtZAHMQ79P — Casa Presidencial (@presidencia_sv) 22 de marzo de 2019

Durante este acto, el presidente aprovechó para urgir a los diputados de la Asamblea Legislativa a aprobar una ley general de aguas que garantice la protección y sustentabilidad del recurso hídrico para toda la población salvadoreña.

Manifestó estar en contra de construir una ley privatizadora, ya que el agua debe respetarse como un bien público para la sociedad.

"Los salvadoreños sabremos impedir cualquier intención de violentar el derecho humano al agua, felicito a los sectores y organizaciones populares que están defendiendo este vital recurso", expuso.