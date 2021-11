ANDES dice que Gobierno planea depuración de maestros similar a la de jueces

Francisco Cruz, del gremio docente en ANDES 21 de Junio, calificó de "desafortunadas" la "serie de declaraciones" de la ministra de Educación Carla Hananía de Varela en contra de los maestros que han denunciado irregularidades en las pruebas para acceder a plazas por Ley de Salarios.

"Esperábamos algo diferente, que saliera a felicitar a los docentes por la gran labor en los centros educativos, y no a decir que los docentes no podían expresarse", dijo Cruz en la entrevista radial en la emisora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas YSUCA.

Por otro lado, aseguró que las autoridades están "pensando en una posible renovación del sector docente" similar a la reforma tachada de inconstitucionalidad con la que depuraron cientos de jueces.

Cruz dijo que la posición de ANDES "siempre ha sido el respeto a la carrera docente" y recordó que esta ley "no fue un regalo de navidad" y "no cayó del cielo", sino que "es producto de la lucha organizada por ANDES 21 de Junio".

"Antes no había estabilidad laboral, había acoso laboral, cuando surge la ley de la carrera docente nacen organismos de administración para dirimir el conflicto en la comunidad educativa", dijo.

Reiteró que la reciente prueba de conocimiento en la que la mayoría de docentes reprobó fue "diseñada estandarizada para que nadie la pase".

Por otra parte, dijo que hubo casos en que los docentes no recibían las pruebas acorde a la materia por la que habían hecho la solicitud. "Docentes expresan que se inscribieron a matemáticas y la prueba enviada era de inglés. Otros expresan que tenían la prueba a las 8:00 (a.m.) y a las 10:00 (aún) no podían ingresar", expuso.

Cruz considera que también "ha habido un mal manejo de docentes interinos", que rondan los 1,200. Explicó que el MINED les prometió otorgarles un "punto extra" pero condicionado a pasar la inscripción, la prueba de conocimiento y la psicométrica. "Es un engaño para los docentes interinos", dijo.

También, cuestionó que de un total de 40 mil docentes solo 17 mil pudieron examinarse. "La plataforma tuvo fallas, no recibía documentación", dijo. Y Agregó que los 17 mil que pudieron inscribirse también tuvieron dificultades.