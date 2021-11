ANDES, inconforme con elección de entes de la carrera docente

La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio) denunció ayer, frente a las instalaciones del Ministerio de Educación (MINED), la exclusión de sus candidatos para organismos de la carrera docente, por lo que presentaron un recurso para revocar esa decisión.

El jueves pasado, los candidatos de ANDES que optaban para propietario y suplente dentro del Tribunal de la Carrera Docente fueron eliminados del proceso, después que la Comisión Escrutadora Nacional lo sometiera a votación con las gremiales que la conforman y decidieran excluirlos bajo el argumento que las candidaturas son una reelección, algo que no permite el artículo 74 de la Ley de la Carrera Docente.

Ese apartado de la ley establece que "los miembros propietarios del Tribunal Calificador, de las Juntas de la Carrera Docente, del Tribunal de la Carrera Docente desempeñarán sus funciones durante un período de cinco años contados desde la fecha de su respectivo nombramiento y no podrán optar a un nuevo período".

Uno de los candidatos de ANDES formó parte de las Juntas en el período anterior, pero actualmente busca un cargo en un organismo. A juicio de la asociación, esto no lo prohíbe la ley.

"Ellos lo que argumentan es que un candidato no puede reelegirse continuamente en la misma institución, pero nuestros candidatos van a otra institución, no en la que ellos han estado, no es una reelección continua", explicó Mauricio del Cid, representante de ANDES.

Ante la situación, la asociación presentó ayer un recurso de amparo para revocar la decisión de la Comisión.

La gremial también exigió que el proceso sea imparcial. "Lo que pedimos como maestros es que respeten la ley, el debido proceso y que se nos permita participar porque llenamos todos los requisitos de ley", apuntó Dora Ayala, secretaria departamental de ANDES.