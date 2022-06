ANDES pide a Gobierno equiparar pensiones a maestros

Representantes de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 DE JUNIO) pidieron este martes al Ministerio de Trabajo equiparar las pensiones a $500 para todos los maestros del sistema público que se han jubilado con montos menores al salario mínimo.



En la víspera del Día del Maestro, que se celebra mañana, la gremial entregó hoy 15 recomendaciones a delegados del Ministerio de Trabajo para que sean incluidas en el proyecto de reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) que está preparando el Gobierno desde septiembre de 2021, cuando el presidente de la República prometió una pensión “digna” para todos los salvadoreños.



El secretario general de ANDES 21 DE JUNIO, Israel Montano, indicó que el escrito que presentaron ante el Ministerio de Trabajo tiene el objetivo de que se incluya el “sentir y pensar del magisterio salvadoreño”.



“En nuestra propuesta lo primero es derogar la Ley del Sistema de Ahorro para pensiones, segundo crear una nueva ley, muchos ya no están apostando al sistema público de pensiones pero nosotros consideramos que las políticas públicas deben ser duraderas, aquí debe ir inmerso para las maestros que se les debe equiparar la pensión a $500 no esas pensiones de hambre”, dijo Montano.



El líder sindical también llamó al Gobierno a garantizar una pensión a vendedores informales y empleadas domésticas que les “ayude a sobrevivir”.



La viceministra de Trabajo, Sofía Rodriguez dijo que están recibiendo todas las propuestas de los sindicatos. “Por principio de igualdad recibimos todas las propuestas en esta cartera de Estado le vamos a dar estudio, el señor ministro Rolando Castro se va a encargar que estas propuestas sean estudiadas conforme a la legislación”, afirmó Rodriguez.



El 10 de marzo pasado, Bukele dijo en cadena nacional que enviaría un proyecto de reforma de pensiones al Órgano Legislativo que beneficiará a los pensionados, a “todos los cotizantes” y a “cientos de miles de salvadoreños”. El 1 de mayo, Rolando Castro, titular de la cartera de Trabajo, dijo que se reunirían con líderes sindicales del país para incluir las propuestas en la reforma de pensiones que está preparando el Gobierno.



El mandatario salvadoreño no ha profundizado cuál será la fuente de financiamiento pero aseguró que “va a inyectar dinero a la economía”. En campaña, el mandatario ofreció a estudiantes universitarios desmontar “el sistema neoliberal” de pensiones en El Salvador.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 107 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora