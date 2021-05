ANEP califica como golpe de Estado destitución de magistrados

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) rechazó el decreto mediante el cual la Asamblea Legislativa promovió la destitución de los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus respectivos suplentes.

"Condenamos el atentado a la democracia que se ha realizado al promover la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional", dijo la ANEP en un comunicado emitido cuando en la Asamblea Legislativa se votaba para elegir a nuevos magistrados.

La moción para destituir a los magistrados fue introducida esta tarde por la diputada Suecy Callejas, del partido Nuevas Ideas. Su propuesta fue aprobada con 64 votos. Durante la discusión de este punto en el pleno, se leyó un escrito en el que se hizo alusión a una serie de fallos de la Sala durante en 2020 relacionados con la pandemia.

La ANEP subrayó que las fracciones que apoyaron la moción han expresado como motivo "la inconformidad con una serie de sentencias de la Sala de lo Constitucional adversas al Órgano Ejecutivo", y agregó que "el máximo intérprete (de la Constitución) no es la Asamblea Legislativa, ni el presidente", por lo que no es competencia de estos dos órganos revisar los fallos de la Sala, sino "acatarlos".

"Hacemos un llamado a los países y pueblos de la comunidad internacional que comparten los valores democráticos y republicanos a que de manera inmediata y categórica condenen el golpe de Estado que ha ocurrido en El Salvador contra el Órgano Judicial cuyo único propósito es la concentración total del poder en manos del Ejecutivo", expresó la gremial.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), una de las 55 asociaciones gremiales que conforman la ANEP, dijo ver con destituir a los magistrados "es un acto político con demasiadas implicaciones".

"A veces los veces los políticos no entienden que sus decisiones tienen serias implicaciones económicas. Sin seguridad jurídica no hay inversiones, sin ellas no hay empleo y sin empleo la economía familiar se resiente. Malas decisiones políticas equivalen a más pobreza", escribió la gremial en su cuenta de Twitter.