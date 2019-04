ANEP presentó propuestas para mejorar el Plan Cuscatlán

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, aseguró que la gremial ha ofrecido su apoyo completo para el nuevo gobierno durante las reuniones sostenidas desde el 3 de febrero pasado. Además, aseguró que en los encuentros sostenidos con el presidente electo, Nayib Bukele, han dado a conocer algunas observaciones al Plan Cuscatlán, luego de haber realizado un estudio que implicó la creación de 18 áreas de trabajo.

"Nos tomamos el trabajo y analizamos qué proyectos (del plan) son viables y cuáles son poco probables de llevarse a cabo, y cuales no son ni viables ni tampoco deseables. Tratamos de quitarle algunas contradicciones como que decía que se iban a promover las inversiones y se iban a cambiar las contribuciones fiscales. Esas contradicciones no definen el rumbo a seguir", expresó el presidente de ANEP.

El presidente de la gremial destacó que hay coincidencias entre el plan de gobierno del nuevo presidente y los documentos emanados del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE).

"La guía que tiene todo gobierno siempre es el plan de gobierno y en este caso el Plan Cuscatlán es un plan que tiene una gran cantidad de ideas, pero que no tiene un orden establecido que permita darle seguimiento y entender cuál es la estrategia de inmediato, mediano y largo plazo para ejecutarse", dijo Cardenal durante su participación en el programa "Frente a Frente", de la Telecorporación Salvadoreña.

Empero Cardenal también señaló que se han realizado algunas reuniones de trabajo con el presidente electo con la intención de concretar un rumbo de cara al próximo quinquenio.

"No quiero ser pesimista. Hemos estado trabajando con el presidente electo en unas reuniones. Esperamos tener algunas reuniones más próximamente. Le hemos ofrecido toda nuestra colaboración y ayuda. En algunos proyectos nosotros ya tenemos algunas cosas elaboradas, como en materia de seguridad", declaró Cardenal durante la entrevista.

Ante el silencio que existe en la actualidad sobre la conformación del nuevo Gabinete, Cardenal declaró que puede significar complicaciones para encontrar personas idóneas y disponibles para los puestos de confianza.

"En este país en el que se sabe lo que desayunó el vecino creo que no se había dado esto (no dar a conocer el Gabinete) de que no se sepa nada. Creo que está teniendo algunas dificultades para conformar el equipo, alguna gente no está aceptando porque se están dando cuenta de que no es ninguna ganga ser funcionario y ser honrado siendo empleado público", dijo Cardenal.