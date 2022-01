ANEP se pronuncia por resolución de la Sala impuesta

Luego que la Sala de lo Constitucional impuesta emitiera el pasado 19 de enero el sobreseimiento de las medidas cautelares que había ordenado la Cámara Tercera lo Penal en el caso Intratext en octubre de 2020, la empresa privada se ha pronunciado al respecto, y considera que los procesos deben hacerse cumpliendo las garantías constitucionales para evitar abusos.

Así lo aseguró Daniel Olmedo, director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). El abogado, señaló que el criterio de los magistrados impuestos desde el 1 de mayo y las reformas a la Ley de la Carrera Judicial ha afectado la independencia judicial.

"No podemos obviar que los hechos del 1 de mayo y las reformas a la Ley de la Carrera Judicial han deteriorado la independencia judicial. Esa situación incrementa el riesgo que implica el nuevo criterio de los magistrados impuestos de que ocurran falsos positivos, enviándose a la cárcel a personas que no han evadido impuestos", aseguró.

Además, hizo incapié en que si bien la evasión de impuestos es una conducta "reprochable", esta debe combatirse con herramientas establecidas por la ley, para que se cumplan "las garantías constitucionales a efecto de evitar abusos".

También detalló que el criterio de los magistrados impuestos se definan en sede penal, saltándose las fases administrativas, que obliga a los entes competentes como la Dirección General de Impuestos Internos y al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, a no determinar si hay o no evasión de impuestos en un caso en particular.

"El principio de proporcionalidad supone que si los propósitos de castigar a los responsables de evasión, disuadir a terceros y resarcir al fisco por lo evadido se cumplen con medidas menos gravosas, el Estado debe activar esas medidas menos gravosas primero", aseguró, haciendo referencia a que el derecho penal debe actuar como "ultima ratio", según lo reconoce Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Según explicó Olmedo, aunque dicho amparo aplica solo a casos en particular, el efecto sería también para otros amparos que se presenten por los mismo motivos, los cuales serían rechazados.

Esta resolución de la Sala impuesta responde a un amparo que representantes de la empresa Intratext presentaron en 2017 contra el director y el subdirector general de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda (DGII), por considerar que la DGGI solo informó que había indicios de evasión de impuestos por una declaración inexacta y ya no siguieron conociendo administrativamente, sino que enviaron un aviso a la Fiscalía General de la República, y esta presentó después un requerimiento ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador.